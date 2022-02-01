鱷魚剖腹取屍影片曝！他河邊捕蟹遭鱷魚吞下腹　胃裡挖出殘缺屍塊

▲當地搜救隊與村民成功捕殺食人巨鱷。（圖／翻攝自VOI）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼巴布亞（Papua）熱帶雨林密布，加上河流寬廣，居住著魚、蝦、螃蟹、鱷魚等，生態環境可以說是相當豐富，當地一名30歲的男性居民亞奧塔（Damianus Yauta）於1月20日捕蟹的過程中疑似遭到鱷魚攻擊，自此之後消失無蹤，村民們懷疑鱷魚是兇手，於是隔日成功捕殺身長7公尺的大鱷魚，果然剖腹後發現人類屍塊。

根據《韓聯社》、《印尼之聲》（VOI）報導，巴布亞位於西紐幾內亞，是印尼最東邊的省份，當地紅樹林、熱帶雨林密布，事發當天亞奧塔到阿尤加河（Ayuka river）捕紅樹林蟹，不過「螳螂捕蟬，麻雀在後」，他旋即被跟蹤在後的食人巨鱷攻擊獵殺、生吞活剝，其他村民發現亞奧塔失蹤後，懷疑食人巨鱷是殺人兇手，因此報警要求當局協助搜救。

搜救辦公室（SAR）關係人士朗當（Timika George L Mercy Randang）表示，提普卡村（Tipuka）的居民和聯合搜救隊攜手合作，協助搜尋失蹤的亞奧塔，一群人在阿尤加河尋找身長7公尺的食人巨鱷，最後眼睜睜看到食人巨鱷的嘴巴裡叼著亞奧塔部分殘留的屍塊，於是他們合力獵捕食人巨鱷，試圖取回亞奧塔的遺體。

▲剖開鱷魚腹部後，發現男性人類屍塊。（圖／翻攝自YouTube）

搜救隊和村民們將食人巨鱷的腹部剖開，果然在胃裡發現男性成人殘缺不全的屍塊，警方研判這些屍塊是亞奧塔的殘缺肢體，目前已要求受害者家屬領回屍體，並進行當地傳統的宗教儀式撫慰亡魂。

警方指出，當地沼澤與紅樹林密布，孕育出豐富的生態環境，儘管食人巨鱷經常出沒，而人類遭鱷魚獵捕吞食也不是驚奇的新聞，卻還是不時傳出有不少居民甘願冒險前往河畔捕蟹。

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