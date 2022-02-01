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這不是肯德基！馬來西亞KFC爆「炸雞缺貨」　饕客怒份量變相縮水

▲▼馬來西亞肯德基部在份地區暫停供應炸雞。（圖／達志影像）

▲馬來西亞肯德基部在份地區暫停供應炸雞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

由於全球貨運供應堵塞，導致餐飲食材供應鏈時不時就傳出問題，包括麥當勞就曾暫時停止供應薯餅、大薯，而馬來西亞的肯德基先前曾傳出暫停供應包菜沙拉（Coleslaw），如今再度傳出招牌炸雞部分地區停止供應，就算有部份地區仍繼續供應販售，份量與先前相比簡直是縮水到少得很可憐，且價格持續上漲。

根據當地媒體《馬來郵報》（Malay Mail），馬來西亞當地的肯德基已經透過臉書、推特等社群媒體正式對外證實，包含炸薯條、炸雞等菜單供應的主要餐點在部份地區都面臨斷貨危機，因此暫停繼續對外販售，這種情況其實早已持續2至3天，直到現在也還未全面恢復正常供應。

推特網友@syafiqkuni就在留言處宣洩不滿表示，「因為肯德基停賣炸雞，所以我點了一份漢堡套餐，由於薯條面臨斷貨危機，因此店家便把薯條改換成馬鈴薯楔（wedges），我感到非常傷心、失望，認為肯德基真的是不夠大方。」

還有一名推特網友@jjjadedx指出，他所在地的肯德基並非受到馬鈴薯原物料供應短缺的影響，而是雞肉供應鏈出現問題。

肯德基位於馬來西亞的品牌負責人Stephen Chew透露，「由於我們供應商的營運受到意外的嚴重干擾，導致菜單上的原物料目前仍是缺貨狀態。我們正在尋求其他解決方案，以求盡量減少供應鏈中斷；但我們同時期盼顧客們能理解，目前這種情況是前所未有的。」

報導還指出，麥當勞馬來西亞分公司宣布從1月底就宣布停止銷售大份薯條，包括所有的超值套餐，這代表著每位顧客只能點一份中份量的薯條。

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