他吸大麻後秒變巨雕！嚇壞拿剪刀「層層修剪」　自斷命根接不回

▲泰國毒蟲吸大麻後自斷命根。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者王佩翊／編譯

泰國一名有2年毒癮的男子日前下定決心要戒毒，怎知不到2個月就破戒，並使用水煙壺一口氣吸了2公克的大麻，導致他的陰莖突然開始勃起，最後甚至腫脹疼痛，於是「吸茫」的他順手就拿起剪刀直接將自己的生殖器剪斷。不幸的是，送院後由於陰莖損壞太過嚴重且遭到汙染，因此無法重新接回，徹底斷根。

根據《每日星報》報導，泰國這名23歲的男子長期吸食毒品成癮，為了戒毒，他堅持忍了2個月都沒有破戒，但最後卻依然敗給自己的毅力，透過水煙壺一口氣狂吸了2公克的大麻。時隔2個月再度吸大麻的他原本還很開心，誰知過了2個小時後，整個人突然開始進入精神失常的狀態，下體甚至在沒有任何預兆的情況下開始勃起。

▲該名男子戒毒2個月後破功。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



這名男子勃起後，他開始覺得自己的陰莖一直不斷膨脹、紅腫以及劇痛，甚至開始扭曲。為了結束這股難以忍受的疼痛，他便拿起剪刀開始「修剪」自己陰莖末端的皮膚，最終更是將整根生殖器都剪斷。

他就這樣不斷流了2個小時的血，最後才因為失血過多和疼痛難忍，前往醫院接受治療，然而由於他的陰莖過度損壞，且已經遭到汙染，因此醫療團隊根本無法協助將其接回。

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