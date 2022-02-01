泰國今開放全球遊客「免隔離觀光」　PCR得篩3次

▲泰國政府在疫情爆發2年多以來曾施行過幾項開放邊境的政策，希望振興旅遊業。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泰國重啟TEST & GO計劃，宣布自2月1日起全面開放「入境免隔離」申請，將適用對象從原本63國，擴大至全球不限國籍，旅客只需滿足完整接種疫苗、入境前後共3次PCR陰性證明等5項條件，就能免隔離入境。疫情前，泰國觀光業收入約占20％GDP，今邊境開放後有望達成1.5％的GDP占比。

根據彭博報導，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）推動「與病毒共存」策略，希望能拯救新冠疫情爆發前，占GDP約5分之1的旅遊業重要收入。對此，泰國藉由加強疫苗接種而遏制了Omicron疫情，並在彭博最新的疫情復甦力排名中上升了18名。

泰國2月1日正式重啟TEST & GO觀光計畫，並將「入境免隔離」適用範圍從63國擴大至全球旅客，但入境須持有5項證明文件：

第一、泰國通行證TEST & GO（申請網址https://tp.consular.go.th/）

第二、疫苗完整接種證明

年滿18歲的入境者須在出發前14天備妥完整接種證明或康復證明，而12到17歲青少年（與父母同行者不在此限）則至少應接種1劑疫苗。

第三、出發前72小時內的PCR陰性證明

第四、入境第1天和第5天須在官方批准的飯店單獨住宿，並在房內等待PCR篩檢的陰性結果。

第五、保額不低於5萬美元的保險單

▲泰國曼谷為境內旅遊重鎮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

政府估計，TEST & GO計畫每個月能吸引數十萬名國際旅客，2022全年預計可達500萬人次，其中大部分來自歐洲與美國，如果中國與印度遊客也重返泰國旅遊，入境旅客數有可能達到900萬人次。然而，渣打銀行駐曼谷經濟學家Tim Leelahaphan認為，泰國未來數月的前景仍不明朗，尤其是在吸引中國旅客方面，邊境重啟有機會幫助恢復觀光盈餘，預計可達GDP的1.5％，但依舊遠低於疫情前的水準。

報導補充，泰國2019年吸引了4000萬名國際旅客，創造逾600億美元的收入。過去兩年間，泰國曾嘗試幾項振興旅遊計畫，而TEST & GO計畫的第一階段吸引35萬名旅客到訪，但為了防止Omicron疫情去年12月底曾宣布暫停實施。

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