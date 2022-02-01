藝人康龍兒子又惹禍！小年夜求前女友復合遭拒...持刀砍人

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

資深藝人康龍的鄭姓兒子，品行不佳多次出入監獄，2019年因縱火，被依公共危險罪判處1年1個月徒刑。豈料小年夜（1／30）他因林姓前女友不願復合，竟持刀前往新北市五股區林女及蔡姓前夫租屋，過程中發生衝突，導致林女右手掌撕裂傷等傷、蔡男咽喉處及左側脖子刀傷，經送醫無生命危險，鄭姓男子訊後依殺人未遂等罪，移送新北地檢署偵辦。

▲資深藝人康龍兒子因縱火遭判13個月，豈料，小年夜又傳出他持刀揮砍前女友及前女友前夫。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，康龍40歲兒子想和40歲林姓前女友復合，選在1月30日中午12時許，跑到林女五股租屋處。一開門發現林女與43歲蔡姓前夫正在休息，火冒三丈的他將預藏的短刀拿出，更不斷囔囔求復合。

▼小年夜藝人康龍兒持短刀砍傷前女友及前女友前夫。（圖／記者陳以昇翻攝）

林女見狀嚇壞直接拒絕復合，雙方發生衝突，鄭男也不時揮舞短刀，過程中鄭男頭部受到刀傷，由救護車送往淡水馬偕救治，蔡姓前夫咽喉處及左側脖子刀傷、左手四指刀傷、右手兩指刀傷；林女右手掌撕裂傷、雙腳小擦傷，2人送往新莊輔大醫院救治後，均無生命危險。訊後鄭男被依殺人未遂、傷害、侵入住宅移送新北地檢偵辦，