高雄髮廊媽否認接觸確診者！害一家4口全染疫　極毒Ct值曝光

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在大年初三的本土確診病例爆發到15例，而高雄市防疫指揮中心在疫調過程當中，發現了一起個案為19081的確診者涉及疫調不實，將對她進行開罰。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎3日說明，在宜蘭的旅遊當中，在某飯店群聚接觸的群聚，19046、19047以及主要照顧者，小朋友已經確診了11位，連同照顧者就20位，結果昨天也發現個案18773在結束旅遊，有跟3位好友聚餐，其中兩位就有傳染力，在傳染期有活動史，在1月25日有去髮廊做頭髮，造成19081也因而感染，但19081在疫調陳述的時候，她沒有誠實陳述，將進行處分，因為隱匿足跡，導致同住3家人確診，而4人的Ct值也都在20以下，其中19080更只有11，病毒量極高。

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潘炤穎進一步解釋，19081在1月30日有發病有就醫，但是他在發病之後，後續在家庭的接觸上面，有2位發病，分別在2月2日，匡列可傳染期已經是在年假開始放的，但是19081在跟18773接觸之後，在1月28日發現所屬的商家停止營業，就已經有警覺，「我們調閱電信足跡以及車辨系統發現，在可傳染期3天之內，這一家人的行動相當相當的少，甚至於年節期間都不外食，自行購置食材回家烹飪，因此在可傳染期間，可以掌握」。

▲高雄市3日公布足跡 。（圖／高雄市衛生局提供）

但是19081沒有如實陳述疫調的部分，主要18773在1月23日跟18703有一起吃飯，18703在匡列的時候也檢驗確診，但是調閱通聯紀錄，有一筆在1月25日有跟19081有過聯繫，但是這筆通聯紀錄根據我們的疫調，19081有否認有任何的接觸事實，這部分釐清之後會開罰。