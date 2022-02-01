年節返鄉圍爐吃大餐　喝杯新北有機茶去油解膩

▲有機茶湯。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節除夕返鄉圍爐，免不了大魚大肉，擔心圍爐大餐過於油膩嗎？這時候來杯新北有機茶，讓你去油解膩。有限責任新北市有機運銷合作社成立旨以經營新北市有機農產品之各種生產、加工及製造、運銷之一部或全部業務，共同產銷社員產品，改進產銷技術，發展週邊遊憩業務，並增進其收益為目的。

2021年因為疫情關係，有機茶農擔心好喝的有機茶無法推廣出去，造成茶農的負擔。合作社辦理「2021年新北市有機好茶社內分類分級評選」，以執行全國有機茶評鑑的標準及規格，將合作社有機茶農社友的好茶進行專業的分級評選，並聘請設計師協助設計提袋、封條貼、紙箱、禮盒等包裝，希望透過包裝與行銷的方式，讓大眾都能享受到健康、好喝的有機茶。

▲有機茶。

有機運銷合作社理事主席余三和表示，實行有機農法所花費的成本高於慣行農法、產量低於慣行農法，再加上疫情的關係，無法透過評鑑來讓大家廣為認識有機茶，這對於有機茶農的生計會有很大的影響。透過社內評鑑，合作社幫助有機茶農包裝並行銷有機茶，合作社也部分收購有機農友的茶葉，協助農友銷售茶葉、度過難關。

農業局表示，為鼓勵茶農加入有機耕作行列，提供包含驗證、有機肥料、農業機械以及生產資材等補助，讓有機農友減輕負擔，同時大眾喝的健康，對環境也友善、環保。欲購買有機茶，請洽新北市有機運銷合作社臉書，或是電洽合作社：02-2665-6107。

▲過往有機茶評鑑。

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