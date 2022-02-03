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最新衛星照曝光！俄國「邊境軍力」又擴大　拜登批准3千美軍赴東歐

▲▼Maxar衛星圖像顯示，俄羅斯西部的波戈諾沃湖（Pogonovo）軍事訓練場出現軍隊部署擴大及砲兵支援設備。此地距離烏克蘭邊境僅約220公里。（圖／路透）

▲俄羅斯西部的波戈諾沃湖（Pogonovo）軍事訓練場出現大量軍隊部署及砲兵支援設備。此地距離烏克蘭邊境僅約220公里。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登2日批准增派3千多名士兵，前往波蘭、德國及羅馬尼亞等東歐國家，加強北約盟友防禦能力，成為本次烏俄邊境危機中，華府首次正式大規模行動。最新衛星畫面也顯示，俄羅斯西部、白俄羅斯及克里米亞多地的軍事活動及部署穩定擴大中。

美國衛星影像公司Maxar Technologies指出，俄軍活動已經進入新階段，本次部署也「反映出（軍事）活動及備戰程度提升」，因為西俄、白俄羅斯及克里米亞都出現駐紮帳篷或居住遮蔽設施，「意味著這些單位如今都有軍隊隨行，增加了整體備戰程度。」

該公司比對克里米亞「諾沃奧澤爾涅軍事基地」（Novoozerne）去年9月與今年1月底的照片後指出，該營地如今可以容納大量軍隊，儘管尚無證據顯示已有部隊抵達，但「實彈射擊、機動演習等軍事訓練活動，已經在當地多個訓練場地展開。」

▲▼Maxar衛星圖像顯示，白俄羅斯莫給勒夫（Mogilev）附近的奧西波維奇（Osipovichi）軍事訓練場部署導彈。（圖／路透）

▲白俄羅斯莫給勒夫（Mogilev）附近的奧西波維奇（Osipovichi）軍事訓練場部署導彈。（圖／路透）

▲▼ Maxar衛星圖像顯示，克里米亞「諾沃奧澤爾涅軍事基地」（Novoozerne）去年9月15日（左圖）及今年2月1日（右圖）出現明顯擴張。（圖／路透）

▲克里米亞「諾沃奧澤爾涅軍事基地」（Novoozerne）去年9月15日（左圖）及今年2月1日（右圖）相比，出現明顯軍事擴張。（圖／路透）

CNN、《華爾街日報》報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）透露，2000名士兵將從美國出發，部署德國及波蘭；另外1000名駐德美軍將前往羅馬尼亞，也就是最接近俄羅斯的北約成員國。

此前，美國國防部向8500名美軍下達「隨時部署命令」（ready-to-deploy orders），要求即刻進入戒備狀態，在必要時刻部署歐洲。儘管如此，柯比強調，美軍不會在烏克蘭境內作戰，也不是永久部署，僅是應對當前局勢。

除此之外，拜登政府仍持續尋求外交解決方案，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將祭出一系列嚴厲的經濟制裁。

俄羅斯邊境軍力估計已達13萬，卻仍堅決否認入侵意圖。俄國總統普丁先前提出「安全保證」，要求北約不允許烏克蘭加入成為會員國，並且退出東歐、停止東擴。在增派邊境軍力之際，他也多次強調，西方國家「忽略」莫斯科的擔憂。

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