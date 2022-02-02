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烏克蘭宣布擴軍「3年增兵10萬人」！總統澤倫斯基：為盡快享有和平

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯持續緊繃，俄羅斯甚至調派大量軍隊駐紮烏克蘭邊界，雙邊衝突一觸即發。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）1日簽署一項命令，預計在未來3年內，增加武裝部隊人數10萬人，並提升軍人的待遇，不過他也強調，簽署這項命令並非是為了與俄羅斯開戰，「這是為了能讓烏克蘭能夠盡快享有和平。」

綜合外媒報導，澤倫斯基在國會表示，烏克蘭的經濟正在回穩，希望議員能保持團結，「你可以反對政府，但你不能反對烏克蘭」。另外，針對俄羅斯軍事進攻的威脅，他也呼籲各界，別為了獲得政治利益製造恐慌，讓人民處於不穩定狀態，期盼能盡快與俄羅斯、法國和德國達成新一輪和談的共識。

▲▼烏克蘭退伍軍人加入軍事訓練。（圖／路透）

▲烏克蘭退伍軍人加入軍事訓練。（圖／路透）

報導指出，烏克蘭現有25萬名常備軍、美國反坦克FGM-148標槍飛彈、武裝無人機及自行研發的反坦克系統，並且正在學習使用英國「下一代輕型反戰車武器」（NLAW），不過整體軍力仍與俄羅斯相差一大截。為此，美國對烏克蘭2億美元安全方案的第三批軍援上月25日運抵基輔，英國與北約也多次輸送武器、公開力挺烏克蘭。

然而，英國外相特拉斯（Liz Truss）坦承，雖任何侵略對歐洲而言都是極為可怕的，英國外交部也預計將在31日宣布更嚴厲的制裁，但針對英國是否可能派兵前往烏國的問題，特拉斯卻直言，「這種狀況幾乎不可能發生」，因為英國幾乎不可能派兵參與任何衝突，「我們正盡力透過震懾和外交手段阻止俄國入侵」。

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