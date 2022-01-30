普丁盟友曝「俄軍2天就能拿下烏克蘭」　13萬邊境軍力三面包夾

▲俄軍在烏克蘭邊境進行演習。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭邊境緊張，面臨13萬俄軍「三面包夾」的緊張局面。俄羅斯總統普丁的盟友馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）表示，俄軍將在48小時內消滅「寡不敵眾」的烏克蘭軍隊，「烏俄發生軍事衝突的話，將不是一場戰爭，因為兩國軍事實力相差太大。」

美國認為，俄軍已具備足夠能力，部分或完全入侵烏克蘭。3名華府匿名官員向《路透社》透露，邊境俄軍的軍事儲備已擴大至血漿和醫材，這也是莫斯科是否準備發動入侵的重要指標。

▲烏克蘭軍人在東部叛亂地區的戰地行走。（圖／路透）



美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）28日表示，本次俄軍集結是冷戰後最大規模，根據已經部屬的軍力及設備，包括砲兵、空軍、彈道導彈及地面機動部隊，若全部出動可能「造成大量傷亡」，「與我們過去看到的俄羅斯軍演等活動相比，這次確實感覺不同。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）認為，普丁尚未做出最後決定，因此各方仍有外交談判空間，但他也警告，莫斯科可能實施栽贓嫁禍的「假旗行動」（false flag operation），作為入侵藉口。

烏軍擁有美國反坦克FGM-148標槍飛彈、武裝無人機及自行研發的反坦克系統，並且正在學習使用英國「下一代輕型反戰車武器」（NLAW）。但是，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）卻指控西方國家「製造恐慌」，責怪媒體煽動。他認為，雖然可能局勢升溫，但沒有比以往更為緊張，「我們不需要這種恐慌。」

普丁提出「安全保證」，要求北約不允許烏克蘭加入成為會員國，並且退出東歐、停止東擴。他堅稱不會發動戰爭，也多次重申沒有入侵意圖，但28日和法國總統馬克宏通話時再度強調，西方國家「忽略」莫斯科的擔憂。

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