8500美軍戒備中「隨時部署東歐」　五角大廈：俄國無意緩解局勢

▲2021年1月，俄軍行經克里米亞的公路。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭邊境緊張，美國總統拜登考慮出兵對抗俄羅斯，8500名美軍已於23日收到命令，即刻進入戒備狀態，在必要時刻部署歐洲，支持鄰近烏俄2國的北約（NATO）盟友。五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，只要莫斯科撤軍，就可以輕鬆化解危機，但「很明顯，俄羅斯現在沒有意圖緩解局勢。」

CNN、《路透社》報導，收到「隨時部署命令」（ready-to-deploy orders）的美軍包括旅戰鬥隊、後勤人員、醫療支援單位、航空支援軍力，以及負責情報、監控及偵查任務的部隊。柯比強調，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也要求其他部隊「為任何突發事件做好準備。」

▲2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境演習。（圖／達志影像／美聯社）

北約目前在愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞及波蘭部署約4000名士兵，以及坦克、防空、情報及監控部隊。若美軍部署東歐，將加入北約反應部隊（NATO Response Force），這是一支「由陸海空及特種部隊組成、高度戒備且技術先進的多國部隊，提供盟友在任何需要的地方快速部署」，2014年曾進行軍力強化，轄下又創建一支先鋒部隊。

2021年10月起，俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵，但堅決否認計畫入侵烏克蘭，反批西方國家加劇緊張局勢；與此同時，莫斯科提出「安全保證」，要求北約暫停往東擴張活動範圍，並且不在烏克蘭及鄰國佈署特定武器。但是，上述2大問題的談判都未取得重大進展 ，俄羅斯與西方國家緊張關係持續。

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