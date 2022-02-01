該不該讓位給女生？烏克蘭鮮肉提問觸怒韓男：男生的腿不是鐵打

▲來自烏克蘭的男模尼基塔好奇南韓男性搭地鐵是否會主動讓位給女性。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

近年來性別議題在南韓廣受討論，一般韓國男性對於「女權主義」的字眼十分敏感，一名來自烏克蘭的高顏質鮮肉男模尼基塔（Nikita Ilinov）在YouTube影片上談到，在烏克蘭的地鐵、公車上，男性會主動讓座給女性，沒想到此番談話刺激到南韓男網友，近來在各大論壇上掀起正反兩面論戰。

尼基塔娶當地女性朴藝珍（박예진，音譯）後定居南韓，兩人合開YouTube頻道「여보부부[JINIKING]」，分享烏克蘭、南韓國際夫妻的生活日常。

▲▼尼基塔來自烏克蘭，定居南韓後與當地女性結婚。（圖／翻攝自YouTube@model_ilinov）

尼基塔在去年4月的一段影片中，一邊吃著魚肉、一邊和網友們尬聊。他在談話中回想起下班搭乘地下鐵返家的過程，「我在結束拍攝工作後搭地鐵回家，因為是下班高峰時間，搭乘地鐵的乘客實在是太多了，所以不是每個人都有位置可以坐......可是在烏克蘭，如果是人太多的話，男生會無條件讓位給女生耶，不管對方的年齡、有沒有背包、有沒有懷孕，他們都會讓座。」

尼基塔繼續表示，「可是今天啊，我看到一個跟我年紀差不多的男生，就這樣坐在椅子上耶，就算跟眼前站著的女乘客對上眼，也不會站起來讓座。女生有揹背包、看起來很累的樣子。我想問的是......在韓國，這樣子真的沒關係嗎？沒有（像烏克蘭）這種禮儀或習慣嗎？在地鐵或公車上讓位給女生，難道在韓國不會有人這樣想嗎？我只是很好奇。」

根據南韓網媒《Insight》報導，此番言論一出後直到現在還是在各大論壇上引起熱議，部份女性網友十分支持尼基塔的看法，「在韓國，就連孕婦也無法坐在孕婦座位上」、「男生總是認為孕婦專屬座位（對男生而言）很不公平」、「對於你能為女性發聲，我覺得你很帥氣」、「這才是男子漢！」

▲南韓網友對於「男性是否有義務讓座給女性」抱持不同看法，圖為首爾地鐵。（圖／達志影像）

對此，大部分南韓男網友則持負面看法，認為這只不過是尼基塔為了贏得女性網友的歡心、為了增加女性訂閱粉絲的數量，才會做出如此「假紳士」的發言，「難道男生的雙腿是鐵打的嗎」、「孕婦也許很累，但我們搭地鐵的乘客也很累啊」、「每一位乘客都很累，這跟性別無關吧」、「原本韓國也有這種禮儀文化，不過最近因為女性主義猖獗而消失了」、「聽你在詭扯！我去烏克蘭的時候，根本就沒看過男生會讓位給女生的」

也有部分網友抱持不同觀點，「你這說法與其說是靠女權主義發大財，根本就是所謂的『大男人主義』（macho）吧？看起來就像是男生遠比女生還優秀，才讓座給女生的」、「把女生當作是連站都站不穩的殘障嗎？這才是厭女吧？」

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