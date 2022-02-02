普丁怒：美國不在乎烏克蘭安全　只想誘使俄羅斯開戰

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄邊界局勢持續升溫，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）1日公開表示，美國試圖誘使俄國捲入戰爭，他們真正的目的並不是烏克蘭的安全，而是遏止俄羅斯，「從這個意義上來說，烏克蘭本身就只是實現目標的工具而已。」

普丁在莫斯科結束和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會談後，向在場記者表示，西方一直在製造俄羅斯試圖發起戰爭的景象，但根本忽略了俄國的安全疑慮，「讓我們想像一下，烏克蘭是北約成員國，並開始相關軍事行動，那我們應該和北約開戰嗎？有人想過這個嗎？很顯然沒有。」

目前俄羅斯在烏克蘭邊境集結了10多萬名軍力，西方國家認為，俄國很有可能入侵烏克蘭，並揚言對俄祭出制裁。俄羅斯否認會入侵烏克蘭，但也強調，除非安全需求得到滿足，否則不排除會發起軍事行動。

普丁指出，俄羅斯需要保護自己不受美國咄咄逼人的攻擊，尤其華府主要關心的並非烏克蘭的安全，而是要藉此遏止俄羅斯，「從這個意義上來說，烏克蘭本身就只是實現目標的工具而已，這可以透過不同方式來實現，例如把我們拖入某種軍事衝突，並在其他歐洲盟友的幫助下，迫使美國對我們實施嚴厲制裁。」

結束和普丁的會談後，匈牙利總理奧班認為，烏俄問題還是有談判的空間，「我今天確信，在立場上存在的分歧是可以彌合的，有可能簽署一項協議保證和平，保障俄羅斯的安全，而這份協議也是北約成員國能接受的。」

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