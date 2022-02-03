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過年疫情如何？　醫曝「好消息」

記者陳俊宏／綜合報導

2日新增16例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，連續多天維持十幾例新增，就是意味R值在1左右了，至今沒有疫情失控的跡象，「這幾天未再出現餐廳內用導致的感染，是一個好消息。」

沈政男在臉書說，2日新增全部是匡列中確診，其中，高雄那位國中生在父親確診後，母親也確診了，「這要告訴我們什麼？哥的價值就在這裡展現了。」

沈政男解釋，國中生在1月25日以前，乃跟母親住在新北，當天南下經過台中，於1月26日到高雄；而父親是在高雄進行旅館檢疫，這天才與國中生及母親會合。

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沈政男指出，試問，母親與國中生老早在一起，後來才見到父親，卻是最晚發病，這代表什麼？是不是更能證明感染源是父親？因為如果是國中生，那麼他跟母親在一起那麼久，母親早就發病了，不至於晚於父親。

▼許多民眾返鄉過年。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男表示，這幾天未再出現餐廳內用導致的感染，是一個好消息，顯見第一，大家有在注意；第二，先前傳播鏈有被圍堵。

沈政男提到，至於桃園物流公司的群聚，就是點狀不明感染源炸到一個大型職場單位所導致的疫情，這類群聚在曝光後不難圍堵，問題是很容易漏出案例，繼續在社區形成點狀不明感染；只是點狀，不是嚴重傳播鏈，因為社區採檢的超低陽性率在那邊擋著。

沈政男認為，連續多天維持十幾例新增，就是意味R值在1左右了，至今沒有疫情失控的跡象，「有人說，清零付出代價太大！恐影響民生經濟！這實在是想當然爾。太多人評論疫情是想當然爾，以為打著專業招牌，就可以講東講西，事實上根本欠缺政經分析能力。」

沈政男表示，台灣2021的GDP成長率超過6，乃11年來新高，何以致之？就因採取清零政策，把疫情控制下來，不讓經濟活動受到影響；你如果不疫調、不圍堵，放任Omicron在社區傳播，造成大量感染，好多人因此必須請假，無法上班，那才會嚴重打擊民生經濟活動，「過年期間雖有2萬人被隔離，卻能保存2000萬人的民生活動，這才是明智之舉。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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