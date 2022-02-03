孕婦過年嚇壞！睡夢中被大姑夫婦「解扣摸肚」　理由瞎爆

▲親戚為了討喜氣，被拒絕竟還趁睡夢中解開衣服偷摸。（圖／取自pxhere圖庫）

記者張靖榕／綜合報導

許多人過年都會想買彩券試手氣，部分人認為買前摸孕婦肚子就是在沾喜氣，但一名懷胎7月的女網友表示，過年期間小睡到一半時，竟然被大姑和她老公偷溜進來，解開她的孕婦裝摸她的肚皮，讓她嚇得毛骨悚然。

原PO大年初二在臉書公開社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，因為已經懷孕7個月，過年到婆家吃飯免不了會被問懷孕多久、小孩是男是女等，還會被問可不可以摸肚子，有些婆家親戚要買彩券或刮刮樂也都會想摸她的肚子討個喜氣，「比較合得來我會給他們摸，比較不熟我會拒絕。」

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不過恐怖的事就在原PO小睡片刻時發生，飯後老公揪幾個親戚到鄰居家打牌，她想說在婆家一間房間裡睡一下，睡到一半時感覺到有人在摸她肚子，但因為意識沒有很清楚，以為是老公在摸，就要他不要摸，改成平躺姿勢繼續睡沒多久，又突然覺得肚子冰冰冷冷，而且還有人在摸，她想知道究竟是誰，睜開眼睛一看發現竟然是剛剛被拒絕的大姑和大姑夫。

原PO嚇得立刻坐起來問對方為何沒經過同意就摸她肚子，兩人回答是想討個好運，但她又質問何必解開衣服，對方的回答是想感受肚子裡的寶寶在動，想和肚子裡的寶寶玩，「我就說身體是我的，要不要給你摸是我決定」，結果大姑還不認錯，竟然回她「摸一下又不會死」。兩人誇張行徑讓她覺得毛骨悚然，「我嫁給老公（後）就跟她很不合」。

網友紛紛留言，「好噁」、「根本變態性騷擾」、「一巴掌直接往臉上招呼過去，在等什麼」、「是我一定爆炸」、「還帶老公來，好扯」、「好變態啊，我會直接大喊性騷擾，當他們的面報警欸。」