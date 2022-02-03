外送員接單驚見「給我的彥彥老公」　人妻嬌留求歡密碼：快暴躁了

▲外送員收到令人害羞的餐點備註。（示意圖與本人無關／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

外送員接單趣事多，一名外送員遇到人妻點餐備註欄留言快要100個字，指定要寫「給我的『彥彥老公』」，還說她晚上想吃「火鍋」，因為第二天沒吃快凍未條了。肉麻的「求愛密碼」讓他直呼，「快吐了！是什麼火鍋那麼厲害？」

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文附圖，取餐單上面的備註欄落落長一段話寫著，「麻煩店家出單貼在袋子上，給我的『彥彥老公』：老公，晚上11點前XX的體溫表要記得傳給學校。還有，我知道你一定很忙很累，先叫這個讓你墊墊胃～～晚上我要吃火鍋...第二天沒有吃了，快暴躁了～～」

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原PO表示點個外送「毛一堆，備註寫那麼多幹嘛」，尤其文中的「吃火鍋」讓他好奇到底是什麼火鍋那麼厲害，竟然兩天沒吃就會暴躁，「火鍋部分幫大家翻譯，拎祖嬤哈就固啊啦，甲飽來燒幹啦，卡緊鄧來啦！」

▲人妻嬌喊「第二天沒吃火鍋了」。（圖／翻攝臉書）

發文笑翻網，「一點點嫉妒，一點點羨慕」、「該涮涮了」、「這下全台都知道了，彥彥的老婆晚上需要餵飽啦」、「當傳呼台是不是」、「笑死，我的天」、「哪家的火鍋那麼好吃」、「怕人家不知道他的彥彥老公」、「是不會用LINE嗎」、「火鍋是假，修竿是真。」