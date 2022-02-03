「Omicron妹妹將擊敗哥哥！主宰地球」　英最新研究曝

▲黃軒呼籲，快點去打加強劑，救自己救家人！（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新型亞變種BA.2被稱作「Omicron的妹妹」，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（3日）表示，英國衛生安全局認為，「這個Omicron妹子（BA 2.0），將來可以擊敗哥哥（ BA 1.0 )，主宰了這個地球！」

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書提到，英國衛生安全局（UK National Health Security Agency）在1月發表評論，Omicron妹子來勢洶洶，他們發現現在的Omicron妹子真的比較令人擔憂。

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1、這個妹子比它的哥哥，更容易造成家庭傳播！和哥哥比，平均增加了30%的家庭傳播機率。

2、和哥哥比，Omicron妹子每個禮拜正以125%傳播速率，增加感染風險！

▼台灣COVID-19疫苗追加劑接種率22.62%。（圖／記者屠惠剛攝）

黃軒說，研究人員認為，這個Omicron妹子將來可以擊敗哥哥，主宰這個地球！他提到，美國最近研究也發現：

1、如果和有打加強劑比，未接種疫苗者會有「3.6倍」容易染疫。



2、如果和有打加強劑比，未接種疫苗者會有「23倍」機會要住院治療。

黃軒呼籲，快點去打加強劑，救自己救家人！根據疾管署最新統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.67%、第2劑74.62%、基礎加強劑接種率0.69%、追加劑接種率22.62%。

►本文獲得黃軒醫師授權。