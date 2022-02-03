莫德納超夯！醫：我會選BNT　「偷偷講」快打第3劑原因

▲您打第三劑了嗎？（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民眾踴躍施打第3劑追加劑疫苗，其中又以莫德納最搶手。精神科醫師潘建志表示，偷偷講，大家第3劑都打mRNA的話，現存BNT、莫德納是不夠的，所以打完第二劑滿3個月，快點預約去打第3劑。

潘建志2日在臉書說，幹嘛不打BNT？莫德納1日拿到美國FDA正式藥證，比BNT慢了162天，門診病人說他等不到莫德納第3劑，「我說，那怎麼不預約BNT？他說，潘醫師，你在電視上講，打第3劑莫德納清水變雞湯啊。」

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潘建志指出，「啊......都是雞湯啦，莫德納算麻油雞湯，但BNT是香菇雞湯，一樣很好。我那時候第3劑只能打莫德納，不然我會選BNT的。後來病人就去打了BNT。我有次看電視新聞，女主播也在講清水變雞湯，科科科，深植人心啊。」

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

潘建志說，偷偷講，大家第3劑都打mRNA的話，現存BNT、莫德納是不夠的，「2021年訂單全送到了，2022年到貨情況不明。所以，3個月到了快點約一約去打，快點叫身邊的人去打，3劑都BNT也OK，拜登爺爺就是BNTx3啊。」

台北市長柯文哲2日宣布，周五、周六早上9點到下午5點，台北市衛生局的疫苗預約系統重啟，但只能預約BNT疫苗，「還是要呼籲一遍，我是打BNT，所以拜託不要一直說要打莫德納，這樣會不平均。」至於高端疫苗部分，他說，有開放3個注射點，都會上網公告，請大家注意時間，幾點到幾點可以打。