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疫情夾擊下安心圍爐　桃市觀旅局推薦金牌好棧年菜外帶夯

▲在疫情家及下，桃園市政府觀旅局推薦在地星級飯店推出的年菜，提供市民以外帶方式在家中安心圍爐。（圖／市府觀旅局提供）

▲在疫情家及下，桃園市政府觀旅局推薦在地星級飯店推出的年菜，提供市民以外帶方式在家中安心圍爐。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

近年來民眾在除夕到飯店圍爐已逐漸成趨勢，飯店除夕訂席早已爆滿，受到疫情影響，不少星級飯店面臨取消訂席的壓力紛紛改推外帶年菜。桃園市政府觀旅局推薦除夕圍爐改採年菜外帶方式，既可防疫又可與家人在家中圍爐，還能品嘗星級大廚精心料理，也可讓媽媽在除夕夜不必下廚洗手做羹湯，一家人可享受到飯店主廚的好手藝。

▲桃園市福容飯店桃園館福閱樓推出的年菜，是許多老饕心中的最愛。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市福容飯店桃園館福閱樓推出的年菜，是許多老饕心中的最愛。（圖／市府觀旅局提供）

桃園市飯店主廚可說是臥虎藏龍，如福容飯店桃園館的《福粵樓》由「2019兩岸十大名廚」楊忠霖主廚領軍，帶來精湛的江浙料理，包括經典大菜「紅燒獅子頭」、「一品佛跳牆」，開胃前菜「老滷汁牛腱」、「椒麻口水雞」、「寧波醉元寶」都是主廚推薦的好菜。福容A8館則由人稱『阿基師』鄭衍基率領廚師團隊，其外帶年菜有別於傳統年菜桌席，結合中西經典料理，推出如「鮑魚佛跳牆配波士頓龍蝦」、「櫻花蝦米糕佐德國酸菜豬腳」等，顛覆老饕對年菜的想像。

▲桃園市名人堂花園大飯店結合道地台菜海鮮料理、正宗港式飲茶與燒臘等三種主軸菜色年菜，既美味又養生。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市名人堂花園大飯店結合道地台菜海鮮料理、正宗港式飲茶與燒臘等三種主軸菜色年菜，既美味又養生。（圖／市府觀旅局提供）

名人堂花園大飯店除了推出結合道地台菜海鮮料理、正宗港式飲茶及港式燒臘三種主軸菜色的虎年開運年菜外帶超值組外，《養心茶樓蔬食飲茶》拋棄素食既有的口味與模樣，結合港式飲茶，精心規畫素食外帶年菜，如冰梅咕咾若+米香炒蘿蔔糕、蘿蔔絲酥餅、翡翠棠菜餃、海苔手扎條、八寶荷葉飯等，過年不用大魚大肉，吃得美味又養生。

▲桃園市南方莊園渡假飯店主打年菜之一的御製鮑翅佛跳牆，是不可錯過的年菜好滋味。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市南方莊園渡假飯店主打年菜之一的御製鮑翅佛跳牆，是不可錯過的年菜好滋味。（圖／市府觀旅局提供）

南方莊園渡假飯店主打推出年年暢銷、純手工製作的｢招牌香煎蘿蔔糕｣，及添加魚翅、鮑魚、花膠、北菇、排骨等多項頂級食材的｢御製鮑翅佛跳牆｣；和逸青埔館的逸薈軒推出的年菜組中，「砂鍋雞原汁鮑魚紅燒肉(附窩窩頭)」、「脆皮蒜香黑鑽雞」，則是其他地方吃不到的川楊菜系美味；石門水庫福華飯店的「冬露蒸寶石魚」、「八仙醉酒紹興蝦」等都是年菜好選擇之一。

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