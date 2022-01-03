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沒錢了！斯里蘭卡被疫情害慘　經濟學家：2022將徹底破產

▲▼斯里蘭卡中南部努沃勒埃利耶區（Nuwara Eliya）的茶農正在茶園採茶。（圖／路透）

▲斯里蘭卡中南部努沃勒埃利耶區（Nuwara Eliya）的茶農正在茶園採茶。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度洋島國斯里蘭卡受疫情影響，目前處於破產邊緣，面臨著日益嚴重的金融與人道主義危機。有經濟學家擔憂，隨著通膨到達歷史高點、食品價格飆漲與國庫枯竭，斯里蘭卡可能會在2022年「徹底破產」。首都可倫坡的一名司機也表示，家人每天只能吃兩頓飯，「我已經沒有錢了。」

根據《衛報》報導，斯里蘭卡自疫情爆發以來，已有50萬人陷入貧困，這相當於政府過去5年來為了消除貧困所做的努力一夕消失，去年11月，斯里蘭卡的通貨膨脹率達到創紀錄的11.1％，不斷上漲的物價成本迫使許多人減少食品開銷，連原本能衣食無憂的小康家庭現在都買不起基本商品。儘管政府宣布進入經濟緊急狀態後，米、糖等基本商品皆依規定價格出售，但仍不足緩解人民的痛苦。

▲▼斯里蘭卡通貨膨脹嚴重，首都可倫坡一名勞工推著手推車經過批發市場中的一家蔬菜商店。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡通貨膨脹嚴重，首都可倫坡一名勞工推著手推車經過批發市場中的一家蔬菜商店。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，由強人總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）領導的政府面臨經濟崩潰，部分的原因與疫情直接影響和旅遊業的損失有關，但政府高支出與稅收削減也導致國庫漸空。據統計，旅遊業原本占斯里蘭卡10％以上的GDP，而現有超過20萬名旅遊業人員失去生計。另一個最急迫的問題是巨額外債，包含對中國欠下的逾50億美元，去年從北京取得10億美元貸款目前則在分期償還中。

同時，政府為了償還國內貸款和外國債券而增印鈔票，更加速了通貨膨脹。未來12個月內，斯里蘭卡政府民間將償還約73億美元的國內外貸款，其中包含1月份須償還的5億美元國際主權債券。截至去年11月，該國可用的外匯儲備為16億美元。反對黨議員、經濟學家席爾瓦（Harsha de Silva）最近指出，今年1月外匯儲備將剩4.37億美元，而從2月到10月累計外債將達到48億美元，「這個國家將徹底破產。」

首都可倫坡的一名司機帕拉納加馬（Anurudda Paranagama）表示，為了支付不斷漲價的食品與汽車貸款，他找了第二份工作，但水電費、伙食費等開銷讓他很難償還貸款，家人每天只能吃兩頓飯，「我已經沒有錢了。」他說，雜貨店將1公斤的奶粉分裝成100克販售，因為顧客買不起整罐奶粉，而在以前他一周會買1公斤的豆子，如今只能買100克。

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