台中首見劇毒泰國眼鏡蛇！阿伯走大坑步道遭咬　開刀2次保命

▲周姓阿伯被泰國劇毒眼鏡蛇咬傷。（圖／記者白珈陽翻攝，以下同）

記者白珈陽／台中報導

台中1名周姓阿伯(64歲)，日前在大坑9號步道上被泰國眼鏡蛇咬傷，及時送醫經歷過2次開刀、5次清創才保住性命，這也是首次被蛇咬差點出人命，觀旅局表示，經向警察局第五分局東山派出所確認，已加強宣導，現場也規劃增設告示牌提醒遊客注意自我保護，並將與農業局研擬蛇類防治的因應對策。

台中市政府警察局第五分局東山派出所警員陳佳祺、蔡昆呈於11月2日上午6時許接獲民眾報案，在大坑風景區九號步道有民眾遭蛇吻，需要警察協助。

員警到場後苦尋不到受傷民眾，後有關心民眾紛紛指路，表示遭蛇吻民眾還在步道上，報案人已將有民眾遭蛇吻的事情告訴九號步道的住家以及往來人群，因知道救護車輛或是警用車上山可能不便，有住戶自告奮勇自行駕駛小貨車協助將傷患載運下山。

▲消防救護人員將阿伯送下山。

就在警方、救護人員到達現場後不久，即見小貨車出現，見傷患周男表情痛苦躺在貨車後車斗，對話尚無問題，周男向救護人員表示，左腳踝部位遭蛇咬，還來不及看蛇種，不清楚是哪種蛇咬傷他的，救護人員趕緊將周男固定於背板上，警方協助將其抬上移動擔架，趕緊運到救護車上並送往醫院，警方並協助通知家屬至醫院，家屬及傷者均感謝警方的積極協助。

觀旅局表示，經向警察局第五分局東山派出所確認，並轉述院方說法表示，醫院進行血液檢測，研判阿伯是被毒性較本土高出數倍，屬外來種的泰國眼鏡蛇所咬，導致毒素迅速自腳踝蔓延到小腿、大腿，經歷過2次開刀、5次清創才保住性命。

▲周姓阿伯躺在小貨車上。

民眾遭蛇咬的地點位於大坑9-1號步道前產業道路，觀旅局已加強宣導，現場也規劃增設告示牌提醒遊客注意自我保護，並將與農業局研擬蛇類防治的因應對策。

警方呼籲，大坑風景區步道風景迷人、遠近馳名，常常有民眾慕名而來，但是山區物種多，爬山時防身用品不能少，建議應穿著長袖長褲、自備打草杖、防曬帽等，路況不明處不要冒進，注重自我保護方式，也儘量不要一人獨自上山，若是遇到危險狀況，務必離開危險地段，或是製造聲響引人注意，儘快向外尋求協助。此次幸好有熱心民眾充分發揮助人精神，才能讓傷者順利就醫，感謝熱心民眾協助。

觀旅局提醒，大坑9-1號步道目前整條封閉整修中，預計12月底始開放使用，請遊客民眾切勿破壞施工圍籬擅闖進入，以維護自身安全。

▲觀旅局po圖在臉書官網示警。（圖／台中觀旅局提供）