塔利班也看過她的A片！阿富汗唯一AV女優　下海拍片險遭親爸暗殺

▲阿里直言，因為自己下海拍片，父親特地雇用殺手，企圖暗殺她。（圖／IG／yasmeena.eu）

記者王佩翊／編譯

有「阿富汗唯一AV女優」之稱的28歲阿里（Yasmeena Ali）從小舉家搬到英國，但是家人卻仍然遵從伊斯蘭教信仰，導致她備感壓抑，因此在十多歲時毅然決然離家出走，與猶太人攝影師男友結婚，並徹底拋開穆斯林的身分，解放「性天性」，開始拍攝成人片。沒想到卻因此差點被父親暗殺，只因她讓「家族蒙羞」。阿里還說，塔利班就是偽君子，儘管他們表面抨擊A片，但私底下一定都看過她的片子。

根據《華盛頓郵報》報導，阿里日前在Podcast節目《我討厭成人片》中接受主持人採訪時談到自己悲慘的童年生活以及對於塔利班份子的不滿。她表示，作為一個AV女優，她認為這樣的工作非常有價值，在進入這個行業後，最令她震驚的便是女演員的片酬比男演員還高，因為很多時候就算女性的資歷或是經驗更多，依舊無法獲得與男性同等的薪資或是尊重。

▲阿里直言，塔利班一定看過她拍的A片。（圖／IG／yasmeena.eu）

阿里的父親年輕時曾經在戰爭時擔任英美軍隊的翻譯，因此全家多年前獲得英國政府庇護，舉家移民至該國。儘管如此，搬到英國後的生活仍然讓阿里覺得窒息，因為在一個嚴厲的穆斯林家庭下，她依舊無法做自己。於是她在十多歲時離家出走，放棄伊斯蘭教信仰，與猶太人的攝影師男友結婚，同時成為一名AV女優。

阿里此後便徹底與家人斷絕聯繫，但父親得知阿里開始拍片後，認為她讓家族名聲蒙羞，氣得在2018年與另外一名親屬密謀聘請職業殺手暗殺她。不過兩人後來在2020年遭逮，目前正在被引渡到斯洛伐克。對此，阿里表示，父母從小就向她灌輸「上帝、地獄、懲罰」，讓她活在恐懼中。

節目中她還提到，目前統治阿富汗的塔利班雖然表面上禁止色情，甚至限制女性權利，並嚴格控管她們的性行為，但其實這些塔利班份子私底下都是A片愛好者，且很有可能都看過她的A片。她說，越是壓抑性的地方，可能對性的需求更高。阿里相信，自己應該早就被塔利班份子盯上了，因為作為一個阿富汗人，她不斷公開批評該政府。

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