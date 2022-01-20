美軍誤炸10平民！駭人空襲瞬間曝　家門口被砲擊「火焰濃煙炸開」

US War Crimes:



Defense Secretary Lloyd Austin "no troops be disciplined over the tragedy" “there was not a strong enough case to be made for personal accountability”



Declassified drone footage shows botched strike that killed 10 Afghanshttps://t.co/M85Zr6RHJ4 pic.twitter.com/qbVPggBlEb — StarBoy (@StarboyHK) January 20, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

美軍去年8月對伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）發動無人機空襲，卻意外錯殺10名阿富汗平民。在美媒的要求下，美國五角大廈最近公佈空襲現場影像，還原了爆炸發生的駭人瞬間，並為這起錯殺事件道歉。

據《紐約郵報》報導，阿富汗喀布爾機場在去年8月發生自殺式爆炸襲擊，造成至少170名阿富汗平民喪命、13位美軍殉職，美軍隨後出動無人機與「忍者飛彈」，對宣稱犯案的ISIS-K發動空襲。豈料，美軍事後卻被踢爆，他們當時追蹤錯了目標，意外造成10位阿富汗平民被炸死，其中包括7名兒童。

▲美軍發動無人機空襲卻錯殺平民的現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@StarboyHK）

後來，《紐約時報》根據《信息自由法》，要求軍方公佈這2架無人機的空襲過程影片，獲得負責監督阿富汗軍事行動的中央司令部（CENTCOM）許可。美國五角大廈19日公佈空襲現場影像，還原了駭人的爆炸瞬間。

從無人機拍攝的模糊黑白影片可見，軍方一開始就鎖定43歲男子阿末迪（Zemari Ahmadi）的白色轎車，並一路從辦公室開始，一直追蹤阿末迪回家。當轎車一駛入家中，無人機就立刻發動攻擊，隨後，「忍者飛彈」射出的巨大火球出現在了畫面上，並迅速朝轎車飛去。

While the U.S. military said the drone strike might have killed three civilians, @nytimes reporting shows that it killed 10, including seven children. Zemari Ahmadi was loading canisters of water into his trunk https://t.co/4UPzX5CsxY pic.twitter.com/P43hvkVGZW — Andreas Harsono (@andreasharsono) September 10, 2021

砲彈擊中阿末迪的轎車後，整輛車燃起熊熊大火，並冒出滾滾濃煙，場面駭人。附近的人見狀，立刻朝這輛被火球吞沒的轎車潑水，奈何阿末迪一家10口，包含7名年齡介於2至20歲的孩子，還是在這場空襲中丟了性命。

美軍表示，由於這輛白色轎車曾停留在疑似為ISIS安全屋的庭院，而且之後一路一直走走停停，十分可疑，因此美軍決定將其擊斃。美軍當時還聲稱，車輛在美軍發動空襲後引發了二次爆炸，證明車內載有「大量爆裂物」，然而這名男子後來卻被證實其實是美國慈善組織「國際營養及教育」（NEI）的工程師。

CENTCOM發言人厄本（Bill Urban）19日再次為這起誤殺事件道歉，不過五角大廈早在去年12月就已宣布，不會對參與這次空襲的任何美軍施以紀律處分，因為「個人問責的理由不夠充分」。

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