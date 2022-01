美軍誤炸10平民！駭人空襲瞬間曝　家門口被砲擊「火焰濃煙炸開」

US War Crimes: Defense Secretary Lloyd Austin "no troops be disciplined over the tragedy" “there was not a strong enough case to be made for personal accountability” Declassified drone footage shows botched strike that killed 10 Afghans https://t.co/M85Zr6RHJ4 pic.twitter.com/qbVPggBlEb

記者葉睿涵/綜合報導

美軍去年8月對伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)發動無人機空襲,卻意外錯殺10名阿富汗平民。在美媒的要求下,美國五角大廈最近公佈空襲現場影像,還原了爆炸發生的駭人瞬間,並為這起錯殺事件道歉。

據《紐約郵報》報導,阿富汗喀布爾機場在去年8月發生自殺式爆炸襲擊,造成至少170名阿富汗平民喪命、13位美軍殉職,美軍隨後出動無人機與「忍者飛彈」,對宣稱犯案的ISIS-K發動空襲。豈料,美軍事後卻被踢爆,他們當時追蹤錯了目標,意外造成10位阿富汗平民被炸死,其中包括7名兒童。

▲美軍發動無人機空襲卻錯殺平民的現場畫面曝光。(圖/翻攝自推特/@StarboyHK)

後來,《紐約時報》根據《信息自由法》,要求軍方公佈這2架無人機的空襲過程影片,獲得負責監督阿富汗軍事行動的中央司令部(CENTCOM)許可。美國五角大廈19日公佈空襲現場影像,還原了駭人的爆炸瞬間。

從無人機拍攝的模糊黑白影片可見,軍方一開始就鎖定43歲男子阿末迪(Zemari Ahmadi)的白色轎車,並一路從辦公室開始,一直追蹤阿末迪回家。當轎車一駛入家中,無人機就立刻發動攻擊,隨後,「忍者飛彈」射出的巨大火球出現在了畫面上,並迅速朝轎車飛去。

While the U.S. military said the drone strike might have killed three civilians, @nytimes reporting shows that it killed 10, including seven children. Zemari Ahmadi was loading canisters of water into his trunk https://t.co/4UPzX5CsxY pic.twitter.com/P43hvkVGZW