塔利班上台後首次與西方談話！聚焦阿富汗人權議題　歐洲抗議不斷

▲塔利班與西方國家在挪威舉行會談,引發多個抗議活動,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

塔利班23日與西方官員在挪威首都奧斯陸(Oslo)展開一連3天的會面,就阿富汗的人權議題進行會談。這是塔利班自去年正式掌權後,首次在西方國家展開談話,不過這次的對談卻在歐洲各地引發多起抗議活動。

綜合外媒報導,塔利班政府的外交部長穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)22日率領代表團抵達奧斯陸,並將在23至25日與阿富汗女權人士、人權倡導者、美國、法國、英國、德國、義大利、歐盟和挪威的代表進行閉門會議,就阿富汗國內的人權和人道主義危機進行對談。

聯合國表示,自國際援助停止後,阿富汗經歷了數次嚴重乾旱、失業率和食品價格飆升、貨幣價值暴跌,導致如今阿富汗有近95%人沒有足夠的食物。為了幫助阿富汗度過人道危機,西方國家特別舉行了這次的對話,不過官方會後並未公布相關細節。

挪威此次出資邀請塔利班前往奧斯陸進行對談的舉動在歐洲各地引發了多起抗議活動。挪威人批評政府此舉根本是在浪費納稅人的錢,而其他國家的抗議者則認為,這次的會談形同於側面承認塔利班的政權,與「嘲笑那些失去家人的阿富汗人」無異。

挪威外長海維特(Anniken Huitfeldt)強調,這次的會談並不代表西方國家承認塔利班政府的合法性,只是希望透過此次對話,避免讓阿富汗的政治局勢導致更嚴重的人道災難。與此同時,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示,塔利班希望這場會談將有助於把戰爭的氛圍轉化為和平。

