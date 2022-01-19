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美AV女優自爆連拍18hrs成人片　真實「做愛時長」曝光：男優真的狂

▲▼美國43歲AV女星肯德拉（Kendra Lust）最長曾連續拍攝18小時的成人影片。（圖／翻攝自Instagram／@kendralust）

▲國外一名AV女星肯德拉（Kendra Lust）透露，自己最長曾連續拍攝18小時的成人影片。（圖／翻攝自Instagram／@kendralust，下同）

記者張寧倢／編譯

美國AV女優肯德拉（Kendra Lust）在Instagram擁有750萬名粉絲追蹤，從事成人業多年下來拍片經歷豐富的她，最近在節目上透露了AV片場的真實情況。她說自己最久甚至曾連續拍了18小時，而真實的做愛時長就和普通人一樣每次30分鐘，但有些男優們「天生94狂」能夠長時間維持狀態隨時「帶槍上陣」。

▲▼美國43歲AV女星肯德拉（Kendra Lust）最長曾連續拍攝18小時的成人影片。（圖／翻攝自Instagram／@kendralust）

▲肯德拉表示，大多數的AV製作團隊都很專業，但還是得看導演與製作人的功力。

根據《每日星報》報導，43歲的知名AV女星肯德拉最近在美國主持人蕾妮•楊（Renee Pacquette）的podcast節目中受訪時，被問到拍攝成人影片是否會像拍電影一樣，場景須多次拍攝、多種鏡頭，一天會拍多久等問題。她回答，視情況而定，主要是取決於導演，有時候拍得很快大概6小時，甚至4小時就結束了，「任何在乎鏡頭品質的作品至少都要花4到6小時拍攝。」

肯德拉說，她通常不會期待拍攝能在8小時之內完成，如果是一部劇情片，那就必須在片場待上12小時，「我記得我有一次耗費了18小時，就只為了拍攝一部劇情長片」她當時不禁心想，「這到底什麼時候才能結束？」

▲▼美國43歲AV女星肯德拉（Kendra Lust）最長曾連續拍攝18小時的成人影片。（圖／翻攝自Instagram／@kendralust）

▲肯德拉透露，當許多工作人員盯著看時可能導致成人演員狀態不佳，但有些男優就是天生「能力優秀」。

接著，主持人追問肯德拉，「其中到底有多少時間是有在做愛的？」肯德拉回答，其實真正的性愛過程一次只有30分鐘，就如同大家會做的那樣，「你們在自己房間裡表現得比我們更好，我們只是把它呈現出來。」

主持人對於AV片場的長時間拍攝感到驚訝，想知道那些男優們是如何一直保持著「良好狀態」。肯德拉說，「有些男人就是與生俱來，簡直是難以想像的瘋狂。當滿屋子的人或是導演用鏡頭緊緊盯著你的時候，女人們可以假裝，但他們可沒辦法。」

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