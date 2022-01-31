塔利班大赦是假的？聯合國：逾百前朝官員與工作人員被處決

▲聯合國接獲可靠消息稱，塔利班自8月接管阿富汗後，已非法處決逾百人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

聯合國流出的一份報告顯示，塔利班及其盟友自去年8月佔領阿富汗後，已處決了100多名前政府官員、安全部隊成員以及在美國撤軍行動中與國際合作的人員。在這逾百名被殺的人中，有至少72人慘遭法外處決。

綜合路透社與俄羅斯衛星社報導，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）最近向聯合國安理會提交報告，描繪了阿富汗在塔利班的統治下，3900萬人口猶如人間煉獄的惡劣生活條件並聲稱，「當地整個社會和經濟都已停擺。」

▲聯合國秘書長古特雷斯認為，阿富汗的經濟與人道主義岌岌可危。（圖／達志影像／美聯社）

報告指出，儘管塔利班在接管阿富汗後宣布大赦，但聯合國「持續收到可靠消息，指控塔利班擅自處決、劫持和非法對待前政府官員、安全部隊工作人員和與國際部隊合作的人士，受害人數恐怕高達100多人，其中更有超過三分之二是塔利班法外處決」。

報告還稱，有可信的指控稱，至少有50名涉嫌與「伊斯蘭國」組織有聯繫的人慘遭塔利班法外處決，而「人權維護者和媒體工作者仍在遭受攻擊、恐嚇、騷擾、任意逮捕、虐待和殺戮」。

古特雷斯近來發出一系列警告，聲稱阿富汗在最後一批國外部隊撤離喀布爾、國際捐助者削減關鍵財政援助後，經濟與人道主義岌岌可危。古特雷斯建議安理會批准對聯合國特派團進行改組，並成立新的人權監督部門，以應對目前的局勢。

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