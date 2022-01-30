正妹記者懷孕想回紐西蘭遭拒　求助塔利班

▲貝莉絲先前被醫師告知無法生育，如今成功懷孕猶如奇蹟。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭實施嚴格新冠防疫邊境管制，在海外工作的女記者貝莉絲（Charlotte Bellis）發現懷孕之後，儘管提交多達59份文件申請緊急回國仍遭拒，最終只能向她過去曾經質疑的塔利班政府尋求協助。這一切過程讓她直言，「當塔利班願意為一名未婚孕婦提供安全避風港時，你就知道目前的處境有多糟」。

綜合澳洲ABC、衛報報導，貝莉絲2021年在半島電視台（Al Jazeera）擔任記者，因報導美軍撤離阿富汗事件時質疑塔利班領導人對待女性的方式，引起國際關注。到了去年9月，她返回半島電視台總部所在的卡達（Qatar），但也發現自己懷上伴侶惠爾布洛克（Jim Huylebroek）的孩子，預產期就在2022年5月。

▲貝莉絲曾在阿富汗首都喀布爾進行報導，2021年11月辭去記者一職。（圖／翻攝自IG，下同）

但貝莉絲並沒有和伴侶結婚，依據卡達政府規定，未婚性行為屬於非法行為，而懷孕的她必須離開卡達，儘管多次嘗試返國隔離預約系統登記回到紐西蘭，但都以失敗收場，最終在11月辭去記者工作，搬到伴侶的家鄉比利時。只不過她並非比利時居民，無法久住，2人唯一握有簽證可居住的地方，只剩下阿富汗。

貝莉絲透露，在與塔利班高層談過之後，對方告知可以返回阿富汗不用擔心，「只要告訴別人妳已經結婚就好」。她29日在紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）刊出的文章中提到，她之前質疑過塔利班對待女性的方式，如今把矛頭轉向自己的政府，相當諷刺。

依據紐西蘭政府規定，即便公民返國，也要在軍方檢疫飯店中隔離10天，這也讓海外數千名紐西蘭公民返國進度大塞車。貝莉絲透露，她已向駐阿富汗的紐西蘭外館提交多達59份文件申請緊急返國，但仍遭拒絕。

紐西蘭新冠防疫部長希金斯（Chris Hipkins）透露，單位已要求相關人員審查在貝莉絲返國處理一事上是否有遵循適當程序，「本案乍看似確有待進一步說明」，目前有連絡上貝莉絲，請對方提交新的申請。而貝莉絲也透露，在與律師、政治人物、公關人士交涉後，她的案子似乎出現進展，但目前仍未獲准返回紐西蘭。

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