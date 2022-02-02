　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

 記者任以芳／北京報導

永遠的亞洲巨星鄧麗君是兩岸民眾共同回憶，《東森新媒體ETtoday》駐京記者策劃兩岸女神系列專題。今天要介紹是知名華人流行音樂家吳旭文老師，他與許多知名歌手藝人合作過，像是劉德華、郭富城、張學友、陳奕迅、張清芳、李玟等人。被問到還有沒有最想合作的歌手？吳旭文接受《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問說，「我最大遺憾沒有和偶像鄧麗君合作，我真的是太想念她了。」為了紀念女神，吳旭文花八年構思寫出《笨蛋情歌》獻給女神，帶您先聽為快。

▲▼ 鄧麗君專題、台青楊品驊、知名製作人吳旭文。 。（圖／記者任以芳攝）

▲知名華人流行音樂家吳旭文、製作人吳旭文。 （圖／記者任以芳攝）

知名華人流行音樂家吳旭文，90年代華語樂壇中非常有代表性的音樂創作人與音樂製作人。他創作內容包含國台語、粵語，發表過的詞曲作品數量超過560首。兩岸三地合作過的藝人都是大腕等級，像是香港四大天王、陳奕迅、王力宏、李玟、范冰冰、李冰冰、彭佳慧、張清芳、梁詠琪等，並且擔任陳奕迅，擔任其製作人創作出許多膾炙人口的好歌曲。

吳旭文從小喜歡聽西洋音樂，幾乎是跟著國外音樂長大，唯獨鄧麗君音樂讓他特別佩服。從業後，他更深入了解鄧麗君背景，打從心裡佩服，一代巨星能把簡單、好聽的歌詮釋的如此完美。從台灣到香港、日本發展又紅遍東南亞，歌迷橫跨兩岸、老中青三代，直到現能量依然強大，擁有廣大受眾群跟市場。

▲▼ 鄧麗君專題使用（僅一次） 。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

▲1977年7月，香港利舞台舉行個人大型演唱會 。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

「我覺得最高級的唱歌方式就是『心中無劍，手中亦無劍』。」吳旭文形容鄧麗君是用磁場唱歌給每一個人聽，即使現在很多人模仿鄧麗君也無法唱到靈魂深處。他舉例，就像陳奕迅，張學友唱歌技巧很多，學張學友唱的一模一樣的人，你還是覺得不像張學友，因為每個人磁場不一樣，人的21克靈魂也不同。

當記者問，「合作過這麼多藝人有沒有遺珠之憾？」吳旭文感嘆的表示，「很遺憾沒有和偶像鄧麗君小姐合作過，我最佩服的是她的人品、表演的方式和人生觀歌曲，具有高度明星魅力特質。」鄧麗君唱歌最厲害的地方是「用心唱歌」，不管任何人從有記憶的年紀，一直到70、80歲，都會覺得這個聲音是好聽的，「零負評」是很少歌手能做到。

▲▼ 鄧麗君專題使用（僅一次） 。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

▲吳旭文研究鄧麗君，她的高EQ處理幾段戀情進退得宜。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

從業之後，吳旭文很想寫一首歌給偶像。他習慣先了解歌手背景再創作，越理解一個人磁場、事業、人生觀，可以判斷在這個行業發光發熱多久。結果，越研究越尊敬鄧麗君是「巨星中的巨星」，他曾經碰過很多藝人變成巨星難免會失焦，因為明星專業和個人品德品性常常是兩回事。

吳旭文分析，「鄧麗君成就來自內在強大正面磁場、靈魂深度和解決世俗的能力。我花八年時間構思，關於鄧麗君如果在我眼前，這首歌應該是什麼樣子，能否代表她五年、十年人生段落，有一天竟然在15分鐘內被我寫出來了。」

《笨蛋情歌》是從職業生涯、感情去講鄧麗君故事。面對家人、幾段戀情進退處理，直到最後想要有一個家，隱退回到普通生活，對於一位巨星來說情關最難過，吳旭文特別心疼鄧麗君，她的EQ真的很高，處理感情也非常好。

▲▼鄧麗君專題、吳旭文製作人 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 吳旭文花八年時間創作《笨蛋情歌》。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

這首歌也是吳旭文個人情懷創作，他說「《笨蛋情歌》的類日文Demo帶做出來後之後，自己很殘忍去聽自己寫東西，如果能感動我，能忘掉我是一位職業寫手，一直反覆的聽能深深感動自己的心，才敢拿出來給別人聽。」

長達半小時訪談，吳旭文不斷談到對鄧麗君思念以及人生啟發。最後，他感性的說，「我太想念她了，她就是當作自己典範。」提醒自己做一天，就要在這個行業耕耘一天，作者和藝人一樣要時時耕耘，不是寫一兩首歌紅了就到位，我從來沒這樣想。

▼吳旭文把鄧麗君視為職場典範 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼鄧麗君專題、吳旭文製作人 。（圖／記者任以芳攝）

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
過年熬夜2招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

蕭敬騰春晚歌曲流露「統味」　要兩岸知道：我們的根在哪

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年　男童霸氣打賞百元鈔票紅包

杭州本土疫情人數達90例　母嬰館聚集傳染已致9名嬰幼兒確診

時尚魔術師「鄧男子」等10年衝上春晚　魔術方塊手一甩秒排好

廣東女孩化身太極女俠　登600公尺高上海中心「雲端起武」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

大年初一「本土+16」　另增44例境外移入！　

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

蕭敬騰春晚歌曲流露「統味」　要兩岸知道：我們的根在哪

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

蘋果庫克初一微博發文拜年　秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年　男童霸氣打賞百元鈔票紅包

杭州本土疫情人數達90例　母嬰館聚集傳染已致9名嬰幼兒確診

時尚魔術師「鄧男子」等10年衝上春晚　魔術方塊手一甩秒排好

廣東女孩化身太極女俠　登600公尺高上海中心「雲端起武」

金融監理鐵娘子年菜最愛「長年菜」　2／3願望全給保險業

退役緝毒犬還有「職業病」　去河堤玩咬「針頭」開心咬給爸

從沒打過疫苗！新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

新年想脫單！　初二拜月老「5訣竅＋5禁忌」拜對牽良緣

Deepfake換臉只能做A片？跨國犯罪集團假CEO語音騙匯百億

正妹YouTuber蘿拉陪父抗癌　曾發單曲感謝老爸栽培

專家揭百香果「從皮到果實」能穩定神經、助眠　還可改善過敏、牙周炎

回娘家注意！國道「15地雷路段」搶先看　國5南向恐塞7小時↑

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

大陸熱門新聞

18歲外甥給3歲舅舅磕頭拜年 男童霸氣打賞百元鈔票紅包

黃安笑台灣鬧蛋荒！發文嘲諷：沒救了

準岳母討3次聘金！他全家積蓄被搾乾換超綠結局

陸專家：Omicron疑似「老鼠傳人」

男住戶聞到煤氣味報警！10消防員到場傻眼

接力運-20馳援東加 解放軍海軍071兩棲船塢登陸艦除夕「出征」

蕭敬騰春晚歌曲藏「統味」　要兩岸知道根在哪

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

大陸知名同志討論區突然關閉

第一次去男友家！她PO男友家招待菜色問正常嗎

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

揭秘「珍妃井」誰夜半哭泣？

蘋果庫克初一微博發文拜年 秀iPhone13拍照功能「福」字當背景

更多熱門

相關新聞

「頭號君迷」珍藏30年女神鄧麗君

「頭號君迷」珍藏30年女神鄧麗君

永遠的亞洲巨星鄧麗君是兩岸民眾共同回憶，去年大陸跨年《江蘇衛視》運用3D投影重現鄧麗君歌唱身影，讓許多君迷十分感動。《東森新媒體ETtoday》策劃系列專題，以大陸民眾視角來懷念小鄧。今天要介紹的主角是來自北京鄧麗君研究會會長韵葉，從小喜歡鄧麗君的她首次公開珍藏品，從早期卡帶、歌本，各種寫真集和唱盤都有，最久年代超過30多年。韵葉甚至花十多年時間研究鄧麗君歌聲，多次在比賽中獲獎，稱得上是「頭號君迷」。

仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

戴玉強憶「偷聽」女神美好歲月

戴玉強憶「偷聽」女神美好歲月

直擊鄧麗君18吋螞蟻腰

直擊鄧麗君18吋螞蟻腰

「君迷」感動..鄧麗君回來了！

「君迷」感動..鄧麗君回來了！

關鍵字：

鄧麗君兩岸旗袍收藏君迷流行音樂張東吳旭文

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

機車1000公里換機油正確or錯誤

他問國道內線「開120算佔用」？

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面