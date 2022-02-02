兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

記者任以芳／北京報導

永遠的亞洲巨星鄧麗君是兩岸民眾共同回憶，《東森新媒體ETtoday》駐京記者策劃兩岸女神系列專題。今天要介紹是知名華人流行音樂家吳旭文老師，他與許多知名歌手藝人合作過，像是劉德華、郭富城、張學友、陳奕迅、張清芳、李玟等人。被問到還有沒有最想合作的歌手？吳旭文接受《東森新媒體ETtoday》記者獨家訪問說，「我最大遺憾沒有和偶像鄧麗君合作，我真的是太想念她了。」為了紀念女神，吳旭文花八年構思寫出《笨蛋情歌》獻給女神，帶您先聽為快。

▲知名華人流行音樂家吳旭文、製作人吳旭文。 （圖／記者任以芳攝）

知名華人流行音樂家吳旭文，90年代華語樂壇中非常有代表性的音樂創作人與音樂製作人。他創作內容包含國台語、粵語，發表過的詞曲作品數量超過560首。兩岸三地合作過的藝人都是大腕等級，像是香港四大天王、陳奕迅、王力宏、李玟、范冰冰、李冰冰、彭佳慧、張清芳、梁詠琪等，並且擔任陳奕迅，擔任其製作人創作出許多膾炙人口的好歌曲。

吳旭文從小喜歡聽西洋音樂，幾乎是跟著國外音樂長大，唯獨鄧麗君音樂讓他特別佩服。從業後，他更深入了解鄧麗君背景，打從心裡佩服，一代巨星能把簡單、好聽的歌詮釋的如此完美。從台灣到香港、日本發展又紅遍東南亞，歌迷橫跨兩岸、老中青三代，直到現能量依然強大，擁有廣大受眾群跟市場。

▲1977年7月，香港利舞台舉行個人大型演唱會 。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

「我覺得最高級的唱歌方式就是『心中無劍，手中亦無劍』。」吳旭文形容鄧麗君是用磁場唱歌給每一個人聽，即使現在很多人模仿鄧麗君也無法唱到靈魂深處。他舉例，就像陳奕迅，張學友唱歌技巧很多，學張學友唱的一模一樣的人，你還是覺得不像張學友，因為每個人磁場不一樣，人的21克靈魂也不同。

當記者問，「合作過這麼多藝人有沒有遺珠之憾？」吳旭文感嘆的表示，「很遺憾沒有和偶像鄧麗君小姐合作過，我最佩服的是她的人品、表演的方式和人生觀歌曲，具有高度明星魅力特質。」鄧麗君唱歌最厲害的地方是「用心唱歌」，不管任何人從有記憶的年紀，一直到70、80歲，都會覺得這個聲音是好聽的，「零負評」是很少歌手能做到。

▲吳旭文研究鄧麗君，她的高EQ處理幾段戀情進退得宜。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

從業之後，吳旭文很想寫一首歌給偶像。他習慣先了解歌手背景再創作，越理解一個人磁場、事業、人生觀，可以判斷在這個行業發光發熱多久。結果，越研究越尊敬鄧麗君是「巨星中的巨星」，他曾經碰過很多藝人變成巨星難免會失焦，因為明星專業和個人品德品性常常是兩回事。

吳旭文分析，「鄧麗君成就來自內在強大正面磁場、靈魂深度和解決世俗的能力。我花八年時間構思，關於鄧麗君如果在我眼前，這首歌應該是什麼樣子，能否代表她五年、十年人生段落，有一天竟然在15分鐘內被我寫出來了。」

《笨蛋情歌》是從職業生涯、感情去講鄧麗君故事。面對家人、幾段戀情進退處理，直到最後想要有一個家，隱退回到普通生活，對於一位巨星來說情關最難過，吳旭文特別心疼鄧麗君，她的EQ真的很高，處理感情也非常好。

▲ 吳旭文花八年時間創作《笨蛋情歌》。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十周年紀念特輯）

這首歌也是吳旭文個人情懷創作，他說「《笨蛋情歌》的類日文Demo帶做出來後之後，自己很殘忍去聽自己寫東西，如果能感動我，能忘掉我是一位職業寫手，一直反覆的聽能深深感動自己的心，才敢拿出來給別人聽。」

長達半小時訪談，吳旭文不斷談到對鄧麗君思念以及人生啟發。最後，他感性的說，「我太想念她了，她就是當作自己典範。」提醒自己做一天，就要在這個行業耕耘一天，作者和藝人一樣要時時耕耘，不是寫一兩首歌紅了就到位，我從來沒這樣想。

▼吳旭文把鄧麗君視為職場典範 。（圖／記者任以芳攝）