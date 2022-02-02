兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

記者任以芳／北京報導

永遠的亞洲巨星鄧麗君是兩岸民眾共同回憶，《東森新媒體ETtoday》駐京記者策劃系列專題，以大陸民眾視角來懷念心中女神。今天要介紹的主角是北京鄧麗君研究會會長韵葉和模仿歌手佳妮，兩人都是鄧麗君「頭號粉絲」。韵葉從小喜歡鄧麗君甚至花十多年時間研究鄧麗君歌聲，多次在比賽中獲獎。這次她第一次公開珍藏品，從早期卡帶、歌本，各種寫真集和唱盤都有，最久年代超過30多年。

▲ 北京鄧麗君歌友會前會長韵葉 。（圖／記者任以芳攝）

「你問我愛你有多深，我愛你有幾分…」，自彈自唱的韵葉，不只很會模仿鄧麗君唱腔，還很有個人韻味，過去經常參加鄧麗君歌唱大賽，獲獎無數。曾經擔任過北京鄧麗君歌友會會長，現在是鄧麗君研究會會長，專門研究鄧麗君「真善美」文化內涵。去年，韵葉舉行「我心中的鄧麗君」‌‌徵文比賽，鄧三哥也很支持，君迷反應相當熱烈。

當記者問她什麼時候喜歡鄧麗君？時間回到40多年前，韵葉家在大院裡，隔壁鄰居有一台收音機，有時偷偷放鄧麗君的歌。她說，我第一次聽到馬上被吸引，太甜美、柔軟的聲音。後來我常去鄰居門口聽歌，模仿鄧麗君的歌聲，被誇讚唱的真像。從此我開始迷上鄧麗君的歌，家人都說著魔障了。

到改革開放初期，鄧麗君的慢慢解禁，韵葉國中時期每天聽澳洲廣播電台短波頻道，鄧麗君點閱播率是最高的。漸漸的正版錄音帶出現了，同學、親友互相拷貝。幾年後，小鄧風潮席捲而來，大街小巷都會聽到鄧麗君的歌，相關書籍、電視台也播放小鄧組曲。

▲ 鄧麗君《島國情歌系列》在大陸是奢侈品 。（圖／記者任以芳攝）

從70年代末期開始，韵葉收藏鄧麗君周邊產品，手邊最老錄音帶《島國情歌系列》購於1978年，寶麗晶唱片公司發行，也是當年大陸奢侈品。韵葉幫卡帶包上護套，防止潮濕。受訪時她笑說，「這捲錄音帶30多年歷史，比我兒子還老。」韵葉還透露，青春時期談戀愛，男友曾送一套錄音帶，家人反對交往後又退還給對方，從此鄧麗君的歌留在心深處。

「能力所及範圍，不管是錄音帶、黑膠唱片、CD，各類寫真集、紀念郵票我都會想辦法收藏。」只要鄧麗君出新專輯，韵葉一定購買，她手邊一本1986年新華書店出版的《鄧麗君自彈自唱》也是絕版印刷品，泛黃的歌譜投射出自己反覆練唱的懷舊歲月。

韵葉說，「當時誰不喜歡鄧麗君？她這麼可愛，聲音甜美醉人，閉上眼睛聆聽，她的歌會停留在每個人靈魂最深處、柔軟的地方，有種療癒感覺。」她也像一陣清風，散發「真善美」氣質。許多歌星一下子紅起來，可能一張專甚至一首歌，鄧麗君時代具有無法取代的傳承性。

▼ 80年代大陸出版鄧麗君歌唱集 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸各省自發性組織鄧麗君友會。（圖／記者任以芳攝）

1995年鄧麗君在泰國離世，震驚華人圈所有歌迷，大陸資訊沒有很暢通，許多「君迷」隔一陣子才知道，十分痛心，開始大量出現懷念小鄧的組織。韵葉說，「20多年前，大陸30多個省份陸續成立鄧麗君歌友會，雖然比台日晚起步，規模組織龐大，除了北京、上海，最遠內蒙都有。」真正人數沒有統計過，數百萬人肯定有。

大陸各省歌友會都有一名會長，彼此沒見過面，但每個組織自發性舉行鄧麗君相關活動，生辰忌日紀念會、各種模仿比賽。後來中國歌友會、全球歌友會陸續成立，每年在鄧麗君音樂餐廳都會舉行一場全大陸小鄧麗君大賽，14歲泰國歌手朗嘎拉姆曾經得過冠軍，多年挖掘出很多優質「君迷」歌手。

▼ 泰國歌手朗嘎拉姆曾經得過模仿大賽獎。。（圖／記者任以芳攝）

▲ 鄧麗君頭號歌迷佳妮，80後代表。（圖／記者任以芳攝）

80年代出生的佳妮，從幾年前從小鄧麗君大賽中脫穎而出，目前在北京石景山鄧麗君音樂餐廳擔任駐唱歌手。回想自己過五關斬六將比賽過程，她說，「因為是全大陸的比賽，以上百人報名，幾乎每周或每天都有比賽。除了唱得像，還得長的像。恰巧我年輕時韻味有點鄧麗君小姐，後來拿到當年第二名次，之後留在餐廳唱歌。」

由於佳妮出生的年代，鄧麗君已經十分風行。「‌‌我印象特深，短髮的鄧麗君在電視上穿粉色裙子、戴綠色手套，抱一大捧鮮花演唱。當時我奶奶都說這個小姑娘唱歌好好聽，記得那天唱的是《我只在乎你》，我馬上被她圈粉，開始購買卡帶，天天聽歌。」

▲佳妮是模仿鄧麗君優秀歌手。（圖／記者任以芳攝）



「鄧麗君的歌好像在講每個人生活故事一樣。」佳妮舉例，小時候聽完《小城故事》會想到‌老家鄉下事情，青春期聽《我只在乎你》會想起悲傷的失戀，等結婚生子、工作後有生活閱歷又是不同感受。



鄧麗君的歌技巧很難掌握，佳妮常在夜深人靜，戴耳機細細品味發現鄧麗君隱藏技巧。比如一些小偽音、小轉彎。之前她唱歌除了講究技巧，現在只想學著把感情融入，歌曲才會更飽滿，更貼鄧麗君唱歌精神。

接受採訪的韵葉、佳妮即使是不同世代的人，都很難忘鄧麗君。相較台灣和其他國家歌迷，當年大陸訊息較封閉，生活記憶也很刻苦，鄧麗君歌曲同步陪伴60、70、80年代的人成長，留下的神秘感、想象空間很大。因此，大陸民眾對鄧麗君情感難以磨滅，甚至是一種生活的感謝，永遠不會忘記。