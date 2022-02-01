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兩岸女神1／鄧麗君回來了！　從沒去過大陸「靠嗓音」征服對峙年代

記者任以芳／北京報導

一代巨星鄧麗君是兩岸民眾共同記憶，《東森新媒體ETtoday》策劃大陸「君迷」看鄧麗君系列專題。2022年江蘇衛視跨年演唱會邀請一位超驚喜的嘉賓，鄧麗君竟然復活了，讓許多大陸粉絲很感動。其實，鄧麗君歌曲卻是文革後期進入大陸，廈門居民是最早成為鄧麗君粉絲。改革開放後，女神炫風快速進攻大陸流行音樂史，1988年大陸《央視》曾經發出邀請，希望鄧麗君參加中秋晚會被婉拒。最後，央視首次公開報導鄧麗君新聞是關於她逝世的消息，也讓大陸民眾感到無限遺憾。

▲▼ 2022年江蘇衛視跨年晚會重現鄧麗君。 。（圖／翻攝 江蘇衛視）

▲ 2022年江蘇衛視跨年晚會重現鄧麗君。 （圖／翻攝 江蘇衛視）

鄧麗君復活了

去年12月31日晚上，江蘇衛視跨年演唱會以虛擬技術讓鄧麗君復活了，不但向觀眾祝賀「新年快樂」，和大陸歌手周深合唱《小城故事》、《漫步人生路》、《大魚》等歌曲。鄧麗君首先出場穿著優雅深藍旗袍，當她輕柔唱出「小城故事多，充滿喜和樂..」，所有觀眾、網友都十分感動，重溫80年代美好回憶。

鄧麗君換上粉藕色禮服，還說一段話「大家好！我是鄧麗君，很高興來到江蘇衛視和周深一起合作」，接著兩人演唱《大魚》。實際上，錄製現場觀眾看不到影像，必須透過電視或網路才能完整呈現。許多歌迷疑惑，鄧麗君生前沒有唱過《大魚》這首歌，原來是邀請大陸歌手陳佳擔任配音和配唱，並非AI技術合成，引起外界兩極化反應。但還是有許多人直呼，「鄧麗君回來了！我們好想念妳。」

不只大陸使用AI技術，台灣是最早使用相關技術重現鄧麗君。2013年周杰倫在台北小巨蛋辦演唱會，跨時空邀鄧麗君對唱；2015年5月9日鄧麗君逝世20週年，鄧麗君文教基金會在台北小巨蛋舉辦虛擬實境《如果能許一個願》紀念演唱會，透過虛擬實境技術，重新讓鄧麗君站回舞台和費玉清對唱。

▼費玉清出席 鄧麗君紀念演唱會（圖／記者張一中攝）

費玉清出席 鄧麗君紀念演唱會（圖／記者張一中攝）

▲▼金門旅遊。北山播音牆。（圖／記者李依琳攝）

▲北山播音牆。（圖／記者李依琳攝）

小鄧音樂飄洋過海過海到福建

鄧麗君的父親是湖北籍國民黨軍人，1949年去台灣，她一輩子沒有回到故里，為何大陸民眾如此懷念她，甚至外傳連鄧小平都很喜歡聽小鄧的歌曲？時光回到大陸文革時期，兩岸對峙、保密防諜，雙邊訊息十分封閉。當年的軍中情人也是愛國歌手鄧麗君多次去金門勞軍，也曾多次透過廣播向對岸福建喊話，

20世紀90年代前，金門一共建造四座廣播站，主要向大陸宣傳消息、播放台灣音樂。其中，北山播音牆的聲音可傳至25公里外的地方。當時，鄧麗君就是「心戰喊話」的重要成員之一，廣播會先播放《甜蜜蜜》、《小城故事》等經典歌曲，接著是鄧麗君向對岸發聲，「親愛的大陸同胞們，你們好，我是鄧麗君....。」

由於，大陸早期歌曲都是鬥志激昂、激勵愛國的曲風，鄧麗君溫柔嗓音十分特別，快速唱進大陸民眾心坎裡。當時大陸官方不但把鄧麗君列為間諜，連歌曲都是「靡靡之音」。殊不知這些輕柔歌曲早隨著金門的喇叭牆「首先飄襲」廈門，很快的傳遍大陸各角落。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問60後的李先生說，我已經70歲了，老家在江蘇。文革末期，鄧麗君歌曲確實是「靡靡之音」，政府越禁止，大家偷偷地聽，誰都沒想到，40多年後可以公開欣賞。

▼兩岸對峙年代，鄧麗君前往金門勞軍，向對岸心戰喊話 。（圖／翻攝 每日頭條長在樹上的花兒 ）

▲▼鄧麗君前往金門勞軍 。（圖／翻攝 每日頭條長在樹上的花兒 ）

▲▼ 早期大陸對港臺流行音樂列入「糜糜之音」 。（圖／翻攝 百家號說史可還行）

▲ 早年大陸對港台流行音樂、鄧麗君歌曲列為「糜糜之音」 。（圖／翻攝 百家號說史可還行）

「靡靡之音」變成流行音樂

鄧麗君紅遍有華人的地方，台灣、大陸、日本民眾特別喜歡她。從1953到1995，鄧麗君42年時間裡演唱約三千首歌曲，歌詞涉及情愛、思鄉等情感。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問60後北京市民吳女士說，「鄧麗君好像在唱我的故事，她的歌詞不複雜，淺白易懂，加上甜甜嗓音，我年輕時真的十分著迷，直到現在跟先生想念時還是會聽鄧麗君老歌。」

許多接受訪問大陸民眾印象都是，「文革末期鄧麗君是禁歌，只能偷偷聽！」直到現在，不少大陸影視作品都有描述那段歷史，馮小剛的電影《芳華》有呈現那段偷聽歲月。為了禁歌，1982年大陸《人民音樂》編輯部出版《如何鑒別黃色歌曲》文論集，目錄一開始探討港台「流行音樂」，內文批評「此類庸俗歌曲……對我國某些青年男女，實是色情引誘之聲，精神麻痹之劑」，鄧麗君《何日君再來》被認定是黃色歌曲、靡靡之音。

官方越禁止，民眾越喜歡聽，反而提高鄧麗君知名度。大陸改革開放後，鄧麗君音樂終於解禁成為大陸流行音樂之一，迅速傳遍大街小巷。1988年，央視曾發出邀請，希望鄧麗君登上中秋節音樂晚會演出，因兩岸複雜情勢作罷。1995年，鄧麗君終於首次登上央視，新聞內容卻是在泰國逝世的消息，讓大陸歌迷心碎了一地，但從沒來過大陸的鄧麗君卻讓大陸「君迷」們永遠懷念一輩子。

▼1998年大陸《央視》曾發邀請函給鄧麗君。（圖／記者任以芳攝）

▲▼鄧麗君專題、專訪張東大陸央廣流行音樂電台始祖，目前是央廣中央廣播電視總台雲聽總編輯、央廣雲數總經理、復古錄音帶 。（圖／記者任以芳攝）

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