　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

▲仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應。（圖／林京玲提供）

▲仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議。（圖／林京玲提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

有全台最美里長之稱的台中西區公民里里長林京玲模仿時下最熱台劇「華燈初上」，穿上旗袍向里民拜年，並將照片PO在個人臉書上，古典美吸引不少網友留言，但有人對照片後製文字的「快樂」、「喜樂」為簡體字不滿，對此林京玲也霸氣回應「單純拜年，無任何政治意圖，不會換掉照片！」

▲仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年。（圖／林京玲提供）

▲林京玲提供原圖。

林京玲透露，照片是以前拍攝，並非為了這次特意穿上旗袍所拍，但順應近來很夯的台劇華燈初上話題，才選這張照片。對於有網友不滿文字使用簡體字，林京玲表示，「沒那麼嚴重吧！」強調照片文字使用美圖軟體後製，會選擇這圖案單純是因為色調符合服裝，並沒有任何政治意圖，文字是簡體字、繁體字不重要，重點是向大家拜年，也提到不會把照片換掉。

▲仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應。（圖／林京玲提供）

無黨籍的台中市西區公民里長林京玲，2014年第一次參選里長就當選，成為當時台灣最年輕里長。30歲的她因長相甜美、又熱心公眾事務，受到當地里民及網友愛戴。2020年雙十國慶時，林京玲PO文祝雙十節快樂，臉上戴的國慶口罩成焦點，甚至網友喊價20萬買下，足見其人氣超夯。

▲▼公民里長林京玲PO國慶文，國慶口罩成焦點。 。（圖／林京玲提供）

▲公民里長林京玲去年曾PO國慶文，國慶口罩成焦點。

▲仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應。（圖／林京玲提供）

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
年前被Call回婆家大掃除！新手媳婦1招制霸　網跪了
回娘家前必看！初二15禁忌勿踩　吃「1食物」財運大打折
館長包春節紅包給員工！　鈔票驚人厚度曝光
本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗
巨乳人妻看演唱會「遭爆頭射殺」！　球星老公全程目睹
離開台積電超後悔　他心痛「走後年薪剩45萬」：積極回鍋中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天冷注意！防一氧化碳中毒　彰化推「熱水器更換補助最高1萬2」

全台唯一外籍廟婆！收驚解籤樣樣通　認證「住台灣很安全」

仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

埔鹽順澤宮初一發錢母+冠軍神帽　近6000信眾清早排隊搶領

騎電動單車喝酒全初四了！　彰化半小時3人遭逮送辦

走春台南插頭香　虎年廟宇祈福旺旺來

苗栗竹南路邊停車收費又延3個月　網怨「到底還要亂多久」

走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

快訊／合歡山下雪又結冰　台14甲線部分路段今下午5點預警性封閉

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

鸚鵡「拖鞋衝浪」邊滑邊嗨唱　報紙、袋子也OK：小case啦～

貪吃貓無法抗拒的香絲誘惑 夢中聞熟悉味道秒驚醒開啃

天冷注意！防一氧化碳中毒　彰化推「熱水器更換補助最高1萬2」

全台唯一外籍廟婆！收驚解籤樣樣通　認證「住台灣很安全」

仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

好運無法「黨」　彰化男首購就中廣三福袋頭獎5萬元洗衣機

埔鹽順澤宮初一發錢母+冠軍神帽　近6000信眾清早排隊搶領

騎電動單車喝酒全初四了！　彰化半小時3人遭逮送辦

走春台南插頭香　虎年廟宇祈福旺旺來

苗栗竹南路邊停車收費又延3個月　網怨「到底還要亂多久」

走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

快訊／合歡山下雪又結冰　台14甲線部分路段今下午5點預警性封閉

第一次婆家過除夕！　KIMIKO緊張上餐桌「婆婆突問1句話」空氣凝結

長輩逼婚、問薪水私事　3種回答讓話題「秒下句點」

6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！

不靠男主靠自己！丟掉戀愛粉紅泡泡濾鏡…盤點歷屆台劇女主經典名言

「40年房貸」該用寬限期？　過來人狂噓：盤到爆

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

搭「海上巴士」玩翻高雄一趟只要20元　渡輪優惠延長到年底！

天冷注意！防一氧化碳中毒　彰化推「熱水器更換補助最高1萬2」

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

板橋男小吃店瞥見神明金牌　趁老闆不在摸進口袋下場曝

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急匡112人PCR結果出爐

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03毫克　

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

西螺福興宮湧萬人　發8800份美金

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

新港奉天宮子時關門！鄉長「代插頭香」

比婚戒還要大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

快訊／台中火車站傳有確診者足跡　盧秀燕下午2點開記者會說明

宏仁、常春醫院春節維持門診守護民眾

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

福壽山農場設海拔2240米最高充電區

台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆　警方到場結局神展開

彰化補助1.8萬　鼓勵機車舊換新

更多熱門

相關新聞

直擊鄧麗君18吋螞蟻腰

直擊鄧麗君18吋螞蟻腰

一代巨星鄧麗君是兩岸民眾共同記憶，《東森新媒體ETtoday》策劃大陸「君迷」看女神系列專題。過去，大陸粉絲懷念鄧麗君，多半是聽歌、看演唱會影帶。不過，北京「君迷」十分幸運，12年來位於北京石景山的「鄧麗君音樂主題餐廳」成為粉絲聚會懷舊基地。老闆鄭榮斌接受採訪表示，當初開餐廳就是衝著小鄧情懷，磨了很久鄧三哥才答應授權開店。一晃眼十多年，餐廳成為全大陸君迷舉辦活動的地方，店內也有展出鄧麗君生前文物，18寸螞蟻腰旗袍是鎮店之寶。

幫小模調整內褲還強吻　攝影師下場曝

幫小模調整內褲還強吻　攝影師下場曝

指定女員工尾牙穿旗袍「桌邊服務」噁炸

指定女員工尾牙穿旗袍「桌邊服務」噁炸

五倍券官網原始碼有簡體字　立委：抄考卷連名字都抄進去

五倍券官網原始碼有簡體字　立委：抄考卷連名字都抄進去

五倍券官網原始碼出現簡體字　經濟部道歉坦承不妥：「與唐鳳無關」！

五倍券官網原始碼出現簡體字　經濟部道歉坦承不妥：「與唐鳳無關」！

關鍵字：

林京玲旗袍簡體字

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面