仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議　本人霸氣回應

▲仿華燈初上！最美里長穿旗袍拜年驚見簡體字遭議。（圖／林京玲提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

有全台最美里長之稱的台中西區公民里里長林京玲模仿時下最熱台劇「華燈初上」，穿上旗袍向里民拜年，並將照片PO在個人臉書上，古典美吸引不少網友留言，但有人對照片後製文字的「快樂」、「喜樂」為簡體字不滿，對此林京玲也霸氣回應「單純拜年，無任何政治意圖，不會換掉照片！」

▲林京玲提供原圖。



林京玲透露，照片是以前拍攝，並非為了這次特意穿上旗袍所拍，但順應近來很夯的台劇華燈初上話題，才選這張照片。對於有網友不滿文字使用簡體字，林京玲表示，「沒那麼嚴重吧！」強調照片文字使用美圖軟體後製，會選擇這圖案單純是因為色調符合服裝，並沒有任何政治意圖，文字是簡體字、繁體字不重要，重點是向大家拜年，也提到不會把照片換掉。

無黨籍的台中市西區公民里長林京玲，2014年第一次參選里長就當選，成為當時台灣最年輕里長。30歲的她因長相甜美、又熱心公眾事務，受到當地里民及網友愛戴。2020年雙十國慶時，林京玲PO文祝雙十節快樂，臉上戴的國慶口罩成焦點，甚至網友喊價20萬買下，足見其人氣超夯。

▲公民里長林京玲去年曾PO國慶文，國慶口罩成焦點。