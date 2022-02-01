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兩岸女神3／ 專訪知名男高音戴玉強　懷念「偷聽」鄧麗君美好歲月

記者任以芳／北京報導

一代巨星鄧麗君是兩岸民眾共同記憶，《東森新媒體ETtoday》策劃大陸「君迷」看女神系列專題。今天介紹故事主角是大陸知名三大男高音之一的戴玉強老師，他接受《東森新媒體ETtoday》記者獨家專訪，暢談學生時代對女神鄧麗君記憶，回想40多年前，初次聽到如此溫柔的歌聲，驚為天人，一首歌聽了還想再聽。如今，戴玉強也是知名歌唱家，對於鄧麗君十分懷念和佩服，他也說，「必須過一定年紀，有生活閱歷的人回頭再聽，才能感悟‌‌鄧麗君歌聲真正內涵，那是任何人也模仿不來的獨家記憶。」

▲▼大陸知名男高音之一 戴玉強 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸知名男高音之一戴玉強接受  《東森新媒體ETtoday》獨家專訪，談心中女神 。（圖／記者任以芳攝）

已故世界男高音帕瓦羅蒂（Luciano Pavarotti）亞洲唯一弟子、大陸三大男高音之一的歌唱家的戴玉強老師，外界形容他的歌聲是「剛勁奔放而暢達華美」。如此重量級音樂藝術家，內心卻對一種聲音十分懷念。因此，得知《東森新媒體ETtoday》製作鄧麗君相關專題，戴玉強爽快答應專訪。

60年代時期，鄧麗君已經走紅台灣，大陸還在經歷文革，兩岸消息完全隔絕。70年代後期，大陸民眾才開始零零星星的接觸鄧麗君歌聲。由於兩岸還在對峙，鄧麗君充滿情愛的歌詞、歌聲被列為「靡靡之音」，還是無法阻擋大陸民眾的喜愛。

▲▼鄧麗君專題、專訪張東大陸央廣流行音樂電台始祖，目前是央廣中央廣播電視總台雲聽總編輯、央廣雲數總經理、復古錄音帶 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸改革開放之前，鄧麗君音樂▲▼ 大陸知名男高音之一戴玉強 。（圖／翻攝 戴玉強微博）卡帶非常稀少搶手。（圖／記者 任以芳攝）

當年，鄧麗君歌聲迅速傳到戴玉強生長的河北農村，就讀高中的他十分喜歡聽各類音樂，鄧麗君也是其中之一。於是他想盡辦法拿到拷貝磁帶，「只要偷偷拿到她的錄音帶，透過雙卡錄音機，一邊播放，一邊拷貝。雖然只有那幾經典歌曲，百聽不膩。」

儘管從未親眼見過鄧麗君演唱，她的歌聲讓每位大陸民眾印象深刻。戴玉強說，「那樣的歌聲有一點憂傷，也有點苦澀，有‌‌說不清、道不明的那種‌‌感受，難以用言語表達。‌‌當唱到某個拐彎點或高音處，都是不可量化的力量，‌‌拿尺子都沒法量。‌‌」


「能把一個簡單的事情，唱得‌‌印象深刻是非常難的事情。」戴玉強眼中的鄧麗君，除了爹媽給的天賦，歌聲不做作‌，‌‌真情流露，‌‌還有強大的‌‌文化積澱。比如，鄧麗君有一張專輯是古典詩詞，歌聲一下子讓人穿越到‌‌百年前，‌‌不是誰都可以做得，每首歌曲都有‌‌活生生的人物感情。

▲▼ 大陸知名男高音之一戴玉強 。（圖／翻攝 戴玉強微博）

▲戴玉強說，當生命更有閱歷時聽鄧麗君更有感觸。（圖／翻攝 戴玉強微博）

多年後，戴玉強每每聽鄧麗君的歌，越覺得她感悟能力特別強，‌‌有點老上海味道，也有當年歐美流行音樂元素，幾乎完美融合。「有一種橫看成嶺側成峰，‌‌遠近高低各不同，不識廬山真面目，只緣身在此山中。」

儘管鄧麗君過世後，許多人爭相模仿，但總是少了一點什麼。戴玉強則認為，「確實很多人想‌‌模仿她，成為第二個有影響力的人物。首先天賦要好；然後得多聽鄧麗君和別人歌曲，可能只能達到近似於她的藝術水準。」

如今，鄧麗君過世26年，昔日經典歌曲「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」、「小城故事」等膾炙人口作品依然在大陸傳唱多年，她的歌聲歷經三代人都沒消失，也沒中斷，永遠有人懷念她的一切，這也是鄧麗君無人可取代可的成就之一。
回憶已逝的女神，戴玉強感慨的說，「很難有人可以達到一模一樣的藝術成就，鄧麗君真的是所有大陸民眾的獨家記憶，幾乎無人能超越了。」

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