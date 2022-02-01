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兩岸女神2／ 直擊鄧麗君18吋螞蟻腰　北京唯一「君迷」餐廳

 記者任以芳／北京報導

一代巨星鄧麗君是兩岸民眾共同記憶，《東森新媒體ETtoday》策劃大陸「君迷」看女神系列專題。過去，大陸粉絲懷念鄧麗君，多半是聽歌、看演唱會影帶。不過，北京「君迷」十分幸運，12年來位於北京石景山的「鄧麗君音樂主題餐廳」成為粉絲聚會懷舊基地。老闆鄭榮斌接受採訪表示，當初開餐廳就是衝著小鄧情懷，磨了很久鄧三哥才答應授權開店。一晃眼十多年，餐廳成為全大陸君迷舉辦活動的地方，店內也有展出鄧麗君生前文物，18寸螞蟻腰旗袍是鎮店之寶。

▼ 北京鄧麗君音樂主題餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京鄧麗君音樂餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 鄧麗君專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 鄧麗君生前穿過的旗袍，18吋小蠻腰。（圖／記者任以芳攝）

位於北京石景山「鄧麗君音樂餐廳」佔地上百坪，二樓是用餐和包廂，一樓是文物展示區。老闆鄭榮斌介紹，「這兩件旗袍是一比一製作，鄧三哥捐贈的展示文物，當年鄧麗君身材維持非常好，擁有18吋的小蠻腰，很多各地君迷、來用餐客人都會打卡紀念。」

鄭榮斌指出這件性感黑色薄紗彩虹亮片旗袍，「君迷」肯定不陌生。當年鄧麗君舉行「十億的掌聲」原回演唱會曾經穿過服裝；另一件白色無袖旗袍，風格典雅，同樣繡上展翅蝴蝶，鄧麗君有很多物件都有蝴蝶，代表她英文名字Teresa 。

餐廳展出許多鄧麗君書籍和照片，這面「小鄧牆」都是超過40年影像資料，1988年央視曾發出中秋晚會邀請函，還有台灣戒嚴時期發出的演員證，上面記錄鄧麗君第一次試唱成功，十分珍貴。其他文物還有紀念專輯、郵票和唱盤。

▼ 民國65年鄧麗君演員證 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京鄧麗君音樂餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京鄧麗君音樂餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京鄧麗君音樂餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄧麗君母親獨家傳授「鄧麗君最愛豬腳」秘方  。（圖／記者任以芳攝）

來到這裡用餐最大特色還有駐唱歌手，鄭榮斌非常重視歌手素質，精挑細選模仿鄧麗君聲音，每位駐唱歌手都是經過模仿鄧麗君大賽選出來的。餐廳菜品也很精緻，主打「獨家」料理--鄧家老媽媽秘制手路菜，這是鄧麗君從小吃到大的豬腳，滷的入味軟嫩，深受「君迷」們喜愛，就連所有包廂也有鄧麗君元素，讓歌迷聽覺、味覺、視覺都是滿滿的女神。

鄭榮斌說，當初開餐館就是一份情懷，想做以鄧麗君形象做文藝音樂主題餐廳。後來透過關係找到鄧三哥，光是去台北就好幾次，三顧茅廬後，取得獨家代理權。多年來自己與鄧三哥也成為好朋友，鄧家會定期提供文物，置換店內展示。

疫情期間，鄧三哥義氣相挺減免店租半年，直到北京解除店內用餐禁令，死忠顧客經常上門聚會消費，大家接力保住鄧麗君餐廳，某種程度上也是不想讓「女神」鄧麗君消失。

▼ 北京鄧麗君音樂主題餐廳老闆鄭榮斌 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京鄧麗君音樂餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 鄧麗君專題、歌迷、收藏 、（其他歌友會、比賽等照北京鄧麗君歌友會前會長韵葉提供） 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄧麗君餐廳有駐唱歌手，常有歌迷來聽歌。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問60後王大哥說，我學生時代第一次聽到鄧麗君歌聲，感覺十分軟綿，會讓人有戀愛感覺。「直到現在念鄧麗君，習慣來餐廳聽歌吃飯或是朋友聚會。雖然現場不是本尊演出，很有懷念感覺。」另一位李先生表示，我幾乎每個月都來，當年鄧麗君歌曲是靡靡之音，大家偷偷地聽，誰都沒想到，40多年後可以公開欣賞。

除了60年代以前的死忠「君迷」，記者觀察也有不少80、90後消費者來用餐。對於大陸民眾來說，鄧麗君的音樂有跨時代意義，曾經被大陸視為禁歌，後來又放開。生於那年代的大陸女高音李蘭，特別難忘那段追聽小鄧的歲月。

▲▼ 鄧麗君專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京女高音歌唱家李蘭也是「君粉」。（圖／記者任以芳攝）

李蘭出身北京部隊文工團，小學第一次聽到鄧麗君歌聲驚為天人。她說，「覺得這聲音好甜啊，軟軟的、綿綿的，又很清新自然，就像跟你講故事一樣，娓娓道來，然後你能靜下心來去聽安靜的去聽。」早期大陸流行音樂多為愛國歌曲或慷慨激昂風格為主，相較鄧麗君溫柔嗓音，自然讓大陸民眾一聽就愛了。

80年代末鄧麗君的歌終於解禁，李蘭上高中後拚命存零用錢，只為了買鄧麗君和費翔的錄音帶。想起那段奢侈的生活，李蘭說，「天啊！當時真的很難買，我還專門騎腳踏車去北京西單外文書店，一個卡帶要十多塊錢，真的非常昂貴。」愛唱歌的她後來走上聲樂這條路，鄧麗君歌聲是成長的養分也是熱愛歌唱的動力。

▲▼ 北京鄧麗君音樂餐廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄧麗君「真善美」的不做作個性，擄獲大陸民眾的心。（圖／記者任以芳攝）

現在李蘭不只是歌唱家也是老師，她最常和學生分享一個觀念，「要學著在音樂中說話，不管是何種演唱方式，都是為了把最美的東西展現出來，那樣的東西才會長歷久不衰。」

女神已逝，李蘭感性的說，鄧麗君的歌唱方式，好像在跟你訴說一個故事，每一個作品都很用心，是精雕細琢在呈現，非常專業。「她的高聲很美、很自然，讓人永遠記在心裡，並非曇花一現。這種東西將會長久流傳卻也是最難達成，但鄧麗君卻做到了。」

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