大年初二回娘家7禁忌！送禮要雙數　「留下吃晚餐」恐踩雷

▲大年初二是女兒和女婿回娘家的日子。（圖／CFP）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初二是女兒帶著女婿和孩子們回娘家的日子，過去社會留下許多禁忌，送禮和吃飯都有要注意的小細節，如果不信邪觸犯，可能會給娘家招來厄運，《ETtoday新媒體》也整理出初二7大習俗供大家參考。隨著時代的進步，社會風氣也更為開明，這些禁忌不再是硬性規定，只要心存好念，來年一定能平安順利！

一、忌倒垃圾、掃地和灑水

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倒垃圾可能會將福氣一起倒掉，掃地也有將好運掃出門的意思，而掃把也有汙穢和招霉運。由於初一、初二正逢水神生日，為了以示尊敬，最好不要灑水。

二、忌賴床晚起

初二這天記得要早點起床，即便不回娘家，也可以安排出外踏青走春，千萬別在家睡懶覺、耍廢，否則恐帶衰一整年的事業運。

三、初一、初二忌洗衣服

有此一說，洗衣服會將新的一年的財運和好運洗掉。

四、忌留在娘家吃晚餐

過去傳統觀念認為「嫁出去的女兒如同潑出去的水」，女兒回娘家就算是「客人」，按照禮俗宴客時間只能在中午，如果吃晚餐會被認為是「吃到尾」帶來衰運，讓娘家窮一整年。

五、回娘家送禮忌送單數

回娘家又稱作「回門」和「迎婿日」，女兒和女婿必須攜帶伴手禮或禮金給父母，送單數有不吉利，會影響整年的運氣。

▲送禮和紅包需雙數。（圖／CFP）

六、初四、初五不能回娘家

若無法在初二當天回去，必須等到農曆二月二日「龍抬頭」後才能回家，別選在初四或初五，否則會分掉娘家的福氣。

七、忌穿黑、白色衣物

新春穿衣以鮮豔明亮為主，最好是大紅色招喜氣，不要穿黑、白色衣服，即便是新衣也不宜，由於這2色慣用於喪禮，回娘家要有喜氣洋洋的感覺，才不會像奔喪。

雖然初二這天看似有諸多禮俗和禁忌，不過隨著重男輕女觀念漸漸式微，這些傳統規範也不再是鐵板一塊，只要家人不忌諱，隨時都能回娘家探望父母，只要抱持著孝順和感恩的心，家人開心團圓最重要。