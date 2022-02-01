初二回娘家！國道「地雷路段」搶先看　國5一早湧車潮恐塞7小時

▲初二回娘家壅塞路段先看。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者蕭筠／台北報導

今（31）日大年初一為春節連續假期第4天，交通部高公局統計，截至下午3時止，國道累積交通量為57.8百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里，下午國1則湧現車潮，南部地區、國5車況大致正常。明（2）日為初二回娘家日，高公局也搶先預告壅塞路段，國5部分恐從一早塞到下午2點，提醒用路人可多加利用下午出門。

初二回娘家湧車流，針對明（2）日國道路況預測，高公局國道路況預報員謝東宏說明，北部地區國5南向南港-頭城路段，預估上午7點將湧現車潮，持續到下午2點才會紓解；國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西路段、中區部分國1彰化-埔鹽系統、國3南向快官-霧峰系統、國3草屯-名間、南區國1南向大灣-路竹、國10東向仁武-燕巢系統車潮則預估集中在上午，至中午12點後緩解。

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重點壅塞路段也要多加注意，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山- 香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城；國5北向宜蘭 -坪林及國6舊正-霧峰系統等。

另提醒，初二國道各路段無高乘載管制，匝道部分0至12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統及國道5號石碇及坪林南向入口；收費採單一費率，0-5時全國道暫停收費，新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

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