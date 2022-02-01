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年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

▲▼初三禁忌一次看。（圖／達志影像／美聯社）

▲年後別減肥！4星座、4生肖財運越胖越旺。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

農曆春節9天連假，少不了家族團員、朋友聚會大吃大喝，身材一小心就會走樣！然而，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師透露，「4星座、4生肖」春節過後不要減肥，越胖會讓更有機會財運大噴發，趕緊來看看自己有沒有上榜？

4星座年後發胖財運好：

獅子座

獅子座健康宮對應財宮，越胖會讓你財運噴發，若在職場上有想建立關係的人，可在發胖時好好的跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路。另外，過年後容易使你發福，建議這時不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞，同時你也適合規劃更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦並得到有效的資訊。

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射手座

射手座脂肪越多越能打起精神，若吃太少或刻意減肥會沒有精神，因此若脂肪多也能好好執行工作規劃，會有更好的收穫。另外，射手座很喜歡交朋友，過年喜歡大吃大喝，能在放鬆吃大餐時拓展你的人脈，並幫你的財運累積更多禮物或意外之財。

摩羯座

摩羯座屬於土星守護，而土能栽種植物，因此屬於肥沃的星座，入冬與過年容易不知不覺發胖，而摩羯座發胖的臉型反而變得可愛且有親和力，會讓大家更加喜歡你，有助正財運提升，也會被長官與老闆喜愛，備受肯定。所以若有想替自己爭取更多權益與機會，建議過年吃多點較有福氣，對運勢也會加分唷！

雙子座

雙子座帶有童真的氣息，若長點肉會更加年輕，太瘦會顯疲憊老沉，另外，脂肪越多體力也會越好，所以過年年菜要多吃點。年後相對的，你在工作上也會更賣力更認真，積極進取的你們，將會有非常亮眼的業績表現，一鳴驚人。正財好運不用多說，若有經營副業，只要保持努力的心，運勢一樣銳不可擋。

4生肖年後發胖財運好：

屬豬：

屬豬的人，以生肖身型來說體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠忘八方財吃四方。

屬牛：

牛的體型也算是12生肖裡需要強狀的體積，因此屬牛者身體越壯越結實對自己的運勢越加分。

屬龍：

屬龍的人，因為飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身驅越能狀大運勢。


屬鼠：

屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。

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