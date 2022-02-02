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回娘家注意！國道「15地雷路段」搶先看　國5南向恐塞7小時↑

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲初二地雷路段先掌握。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者蕭筠／台北報導

今（2）日為初二回娘家日子，交通部高公局預測將湧現旅遊、返鄉車潮，全國道交通量估有138百萬車公里， 為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中，南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，同步公開重點壅塞路段，提醒民眾出門前先看路況再上路。

高公局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

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其中，北部地區國5南向南港-頭城路段，預估上午7點將湧現車潮，持續到下午2點才會紓解；國1南向楊梅-新竹、國3南向土城-關西路段、中區部分國1彰化-埔鹽系統、國3南向快官-霧峰系統、國3草屯-名間、南區國1南向大灣-路竹、國10東向仁武-燕巢系統車潮則預估集中在上午，至中午12點後緩解。

今日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局呼籲民眾出門前可多加利用高速公路1968APP掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲▼0202國道壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼北部國道路況預報。

▲▼0202國道壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼0202國道壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼中部國道路況預報。

▲▼0202國道壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼0202國道壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼南部國道路況預報。

▲▼0202國道壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

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