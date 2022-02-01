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大掃除「20萬現金」丟垃圾車　夫妻驚呆錢不見了！找2天結局出爐

▲▼ 20萬誤丟垃圾車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區鄭姓民眾年前大掃除，誤將裝有20萬舊箱子也一併丟給垃圾車，所幸2天後順利找到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、黃宥寧／桃園報導

超緊張！桃園市八德區1名鄭姓民眾，因年節進行大掃除，家中因此清出大量垃圾，家人誤將裝有20萬元現金的破舊行李箱也一併丟給垃圾車。當天晚上，他赫然發現錢不見了，隔日心急如焚立刻與太太跑到八德區清潔隊尋求幫助，在清潔隊協助下，用抓斗翻找貯坑垃圾，經過2天後，結局曝光。

環保局表示，鄭先生趕在小年夜（1/30）進行大掃除，家人趁清潔隊加收垃圾時，卻誤將裝有20萬元現金的破舊藍黑色行李箱丟棄到垃圾車。鄭先生當晚發現後，隔天除夕一早立刻前往八德區清潔隊請求協助，所幸這批廢棄物尚未焚毀，經2天清潔隊長及值班隊員的協助下，慢慢用抓斗翻找貯坑垃圾，順利找回這卡行李箱並取回誤丟的現金，也讓這對夫妻直呼幸運。

▼桃園市八德區有民眾年前大掃除，將20萬誤丟垃圾車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 20萬誤丟垃圾車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局呼籲，過年前民眾都會進行大掃除，陸續把一些大型家具及積存的物品丟棄，先前桃園市環保局也曾協助民眾在廢棄書桌尋找到外公留下的現鈔，也有太太將結婚戒指藏在床墊中但老公不知情，因更換床墊才發現，之後尋求清潔隊員協助後尋獲。環保局也呼籲，民眾在丟棄垃圾獲大型家具時務必詳加檢查，這回所幸尋獲，也讓清潔隊員兩天的辛苦有代價。

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