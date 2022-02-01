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國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

大年初一，各大廟宇抽出國運籤。總統府發言人張惇涵表示，不同廟宇的不同籤詩都是民主台灣多元民俗展現，而不管是抽到好籤或壞籤，執政團隊都會「照起工來行」，為國家、為國民全力打拚。

台北市大龍峒保安宮抽中的國運籤為第26籤，籤詩內容為「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」，意指虎年整體運勢比較保守，但機會很多，努力打拼的人不會被辜負。

新北市蘆洲湧蓮寺抽出的國運籤為「士、農、工、商」分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」籤。廟方認為，今年國運、疫情都能逢凶化吉，各方面如魚得水；農業將風調雨順；高科技及傳統產業平順，但投資仍要居安思危。

台南的南鯤鯓代天府今年的籤詩「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，廟方稱為中上籤。

高雄五甲關帝廟抽出「中平」國運籤，廟方說明是提醒國人「年內疫癘超苦海，民生自穩各修緣」。

針對各大廟宇國運籤，張惇涵說，過去兩年多來，全球疫情仍然嚴峻，台灣度過實屬不易的鼠年，也挺過去年5月疫情牛轉乾坤，讓去年的經濟成長率創下11年來新高，讓國際社會看見台灣、肯定台灣，這些成果印證了國家的運勢，取決於全體國民的共同努力。

張惇涵表示，俗諺有云，「有時星光、有時月光」，國際局勢正不斷快速變遷，面對接種而來的各項挑戰，只要「眾虎同心、團結同行」，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。

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