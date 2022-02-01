　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保安宮4國運籤有神秘呼應！　「運勢差一點」台灣人要把握時機

▲▼台北保安宮抽國運籤，解籤志工林恕全。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北保安宮抽國運籤，解籤志工林恕全。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯振中、游宗樺／台北報導

台北保安宮31日深夜抽出國運籤，籤詩內容全數出爐。解籤志工林恕全表示，歲君、生理、五谷、海冬的籤詩內容相互呼應，意味著百工百業都有好康，若沒遇到，可能是運勢「還沒到、差一點」，務必抓住機會，機會一來便不能保守。

解籤志工林恕全表示，歲君來看，代表機會很多，百工百業都有好康，沒遇到是天時地利人和缺一，運勢「還沒到、差一點」，整體來看，四支籤詩有相互呼應，像是五谷籤跟時間有關，至於疫情部分，根據歲君詩籤來解釋，象徵會有很多機會，例如疫苗、防疫工作要努力、小心爭取，去年保生大帝也有提到，當時過年前疫情還沒爆發，端在家中坐碧蓮，果不其然真的坐了3、4個月，那「寶不負人人自負」，機會放在那不會走，要小心注意、關切，也就是疫苗新的出來要去買、病毒變種要注意，不然就會「見之不取枉勞心」會浪費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台北保安宮抽國運籤，籤詩內容如下。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

林恕全說明，生理的部分，泛指「生意」籤詩不錯，代表有仁義之人來幫忙，不用躊躇，會名利雙收，財帛不會賺到很滿，但不會空、不會賠，幫助台灣，但外面商業好，內需就會提升。五谷的部分，意味著，看到隔壁的人大豐收，你別管，賠錢也不管，自己到外面過3天，需要要一點時間，錢財收穫會慢慢回來。

林恕全提到，海冬部分也有類似概念，修練、認真有想法，可能不覺狂風吹去，討海人怕風，會有災損，但回來之後本不會賠，可能有冒險，但有新的想法、幫助。四支籤總和是「保守」比較好，但要抓住機會，機會來的時候不能保守。

依據抽籤內容，歲君（整體運勢）為第二十六首詩，詩籤內容為：

誰言大海無珠寶

只恐於人不為尋

寶不負人人自負

見之不取枉勞心

依據保安宮的譯語，這首籤詩內容為「誰說大海之中沒有珠寶，只怕人們不知道去尋找。珠寶不會辜負人，是人們自己辜負了；看見珠寶若不拿取，只怕是枉費心思。」

▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

至於生理（商業）的籤詩則是第二十四首，內容如下：

幸有仁人有助扶

進身何必苦躊躇

欲求名利皆如意

富貴雙全自不虛

保安宮的籤詩譯語為「凡事幸好都有貴人相扶持，尋求上進何必苦於猶豫不決。想要求名求利都能稱心如意，錢財自然供應不虞匱乏」。

▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

五谷（農牧）的籤詩則是第十二首，內容如下：

世事親鄰莫往觀

候門咫尺不須看

避居野外三天後

衣馬還鄉得笑言

保安宮的籤詩譯語為「喜事就在鄰近，也不要去旁觀；喪家近在咫尺，也不須去探看。只要暫且避居野外一段時間，運送利祿的祿馬自然就能夠安穩」。

▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）

至於海冬（漁業）的籤詩則是第五十八首，內容如下：

靜心修練學真仙

蝴蝶飛來豈偶然

不覺狂風吹去後

丹青依舊是前緣

保安宮的籤詩譯語為「靜心修練，希望學得真仙；畫出逼真的花卉，引來翩翩蝴蝶，豈是偶然。不覺中，一陣狂風吹過後，吹走了蝴蝶，圖畫卻依舊是圖畫」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
台北保安宮國運籤出爐！「見之不取枉勞心」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保安宮4國運籤有神秘呼應！　「運勢差一點」台灣人要把握時機

被班長譙10分鐘就懂了！他曝「當兵中肯收穫」網共鳴：社畜訓練班

快訊／台北保安宮國運籤出爐！歲君籤詩內容「見之不取枉勞心」

新春占卜／2022年如何安定心靈？抽一張牌為你的安全感超前部署

各廟宇防疫走春一次看　行天宮照樣拜通宵！龍山寺鑽燈腳沒了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」！預言疫情好轉時間點　海運仍長紅

虎年4星座當心「大事」！天秤座恐遭詐騙　命理專家曝解方

農曆正月好運TOP3！屬虎本命年招桃　「這生肖」財富事業雙喜臨門

過年聚餐注意！大啖薑母鴨恐致酒測超標　最重可罰12萬

1186人集檢所過年！陳時中掏10萬送大樂透　王必勝笑：還欠我1萬8

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

新北男童返高雄過年確診　感染源不明！爽玩2百貨公司

今本土+17、境外移入+38　高雄10多歲男「感染源不明」

保安宮4國運籤有神秘呼應！　「運勢差一點」台灣人要把握時機

被班長譙10分鐘就懂了！他曝「當兵中肯收穫」網共鳴：社畜訓練班

快訊／台北保安宮國運籤出爐！歲君籤詩內容「見之不取枉勞心」

新春占卜／2022年如何安定心靈？抽一張牌為你的安全感超前部署

各廟宇防疫走春一次看　行天宮照樣拜通宵！龍山寺鑽燈腳沒了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」！預言疫情好轉時間點　海運仍長紅

虎年4星座當心「大事」！天秤座恐遭詐騙　命理專家曝解方

農曆正月好運TOP3！屬虎本命年招桃　「這生肖」財富事業雙喜臨門

過年聚餐注意！大啖薑母鴨恐致酒測超標　最重可罰12萬

1186人集檢所過年！陳時中掏10萬送大樂透　王必勝笑：還欠我1萬8

「嬰兒放門外睡」大人卻待家中！　這些國家怪習慣揭密

平壤23層公寓倒塌至少500死　北韓黨高層現場致歉

美的集團跨足新能源車領域　今年要打入全球一半供應鏈

宏仁、長春醫院春節維持門診　醫師「5點吃年夜飯」趕7點門診

特斯拉上山賞櫻不怕斷電　福壽山農場設海拔2240米最高充電站

散步左腳黏到貼紙卡卡！　大臀毛汪「狂追右腳」媽笑翻：在幹嘛啦

英阻入侵烏克蘭擬「制裁俄國企業」　莫斯科矢言報復

小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

過年放假一起來燒腦！　4檔「推理解謎型」陸綜大補帖

月薪10萬「只能勉強過活」　網列3關鍵搖頭了：開銷都好貴

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

福袋明天開搶！全聯送369萬保時捷　家樂福刮「台積電股票」

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

高雄疫情燒不停！本土＋9　20處足跡曝：全聯、家樂福

虎年「4生肖犯太歲」　化解方式大公開

高雄確診牙科醫護足跡曝！做禮拜後跑2超商　也有知名滷味

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

保安宮4國運籤有神秘呼應！台人要把握時機

更多熱門

相關新聞

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

台北保安宮31日深夜敲響108下鐘聲祈福，接著抽出國運籤，不少信徒到場燒香參拜。籤詩內容出爐，其中歲君的籤詩為第二十六首，寫著「見之不取枉勞心」，意味著「看見珠寶若不拿取，只怕是枉費心思」。

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

大龍峒保安宮公投表態了　釣出賴清德回應

大龍峒保安宮公投表態了　釣出賴清德回應

百尊王爺公齊聚　推動客家文化

百尊王爺公齊聚　推動客家文化

關鍵字：

保安宮國運籤籤詩林恕全

讀者迴響

熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

天使到林家！林志玲父親回應了

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面