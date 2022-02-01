保安宮4國運籤有神秘呼應！　「運勢差一點」台灣人要把握時機

▲台北保安宮抽國運籤，解籤志工林恕全。（圖／記者游宗樺攝）



記者柯振中、游宗樺／台北報導

台北保安宮31日深夜抽出國運籤，籤詩內容全數出爐。解籤志工林恕全表示，歲君、生理、五谷、海冬的籤詩內容相互呼應，意味著百工百業都有好康，若沒遇到，可能是運勢「還沒到、差一點」，務必抓住機會，機會一來便不能保守。

解籤志工林恕全表示，歲君來看，代表機會很多，百工百業都有好康，沒遇到是天時地利人和缺一，運勢「還沒到、差一點」，整體來看，四支籤詩有相互呼應，像是五谷籤跟時間有關，至於疫情部分，根據歲君詩籤來解釋，象徵會有很多機會，例如疫苗、防疫工作要努力、小心爭取，去年保生大帝也有提到，當時過年前疫情還沒爆發，端在家中坐碧蓮，果不其然真的坐了3、4個月，那「寶不負人人自負」，機會放在那不會走，要小心注意、關切，也就是疫苗新的出來要去買、病毒變種要注意，不然就會「見之不取枉勞心」會浪費。

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▼台北保安宮抽國運籤，籤詩內容如下。（圖／記者游宗樺攝）



林恕全說明，生理的部分，泛指「生意」籤詩不錯，代表有仁義之人來幫忙，不用躊躇，會名利雙收，財帛不會賺到很滿，但不會空、不會賠，幫助台灣，但外面商業好，內需就會提升。五谷的部分，意味著，看到隔壁的人大豐收，你別管，賠錢也不管，自己到外面過3天，需要要一點時間，錢財收穫會慢慢回來。

林恕全提到，海冬部分也有類似概念，修練、認真有想法，可能不覺狂風吹去，討海人怕風，會有災損，但回來之後本不會賠，可能有冒險，但有新的想法、幫助。四支籤總和是「保守」比較好，但要抓住機會，機會來的時候不能保守。

依據抽籤內容，歲君（整體運勢）為第二十六首詩，詩籤內容為：

誰言大海無珠寶

只恐於人不為尋

寶不負人人自負

見之不取枉勞心

依據保安宮的譯語，這首籤詩內容為「誰說大海之中沒有珠寶，只怕人們不知道去尋找。珠寶不會辜負人，是人們自己辜負了；看見珠寶若不拿取，只怕是枉費心思。」

▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）



至於生理（商業）的籤詩則是第二十四首，內容如下：

幸有仁人有助扶

進身何必苦躊躇

欲求名利皆如意

富貴雙全自不虛

保安宮的籤詩譯語為「凡事幸好都有貴人相扶持，尋求上進何必苦於猶豫不決。想要求名求利都能稱心如意，錢財自然供應不虞匱乏」。

▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）



五谷（農牧）的籤詩則是第十二首，內容如下：

世事親鄰莫往觀

候門咫尺不須看

避居野外三天後

衣馬還鄉得笑言

保安宮的籤詩譯語為「喜事就在鄰近，也不要去旁觀；喪家近在咫尺，也不須去探看。只要暫且避居野外一段時間，運送利祿的祿馬自然就能夠安穩」。

▼台北保安宮抽國運籤。（圖／記者游宗樺攝）



至於海冬（漁業）的籤詩則是第五十八首，內容如下：

靜心修練學真仙

蝴蝶飛來豈偶然

不覺狂風吹去後

丹青依舊是前緣

保安宮的籤詩譯語為「靜心修練，希望學得真仙；畫出逼真的花卉，引來翩翩蝴蝶，豈是偶然。不覺中，一陣狂風吹過後，吹走了蝴蝶，圖畫卻依舊是圖畫」。

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