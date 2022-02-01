快訊／南鯤鯓國運籤出爐！8聖筊「十方佛法有靈中」得中上籤

▲稍早抽出國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者曾筠淇／綜合報導

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府自2011年起，每年固定於大年初一抽國運籤，今年適逢建廟360周年，同樣受到外界關注。稍早，廟方已抽出編號第30籤的「十方佛法有靈中／大難禍患不相同／紅日當空常照耀／還有貴人到家堂」。

台南北門南鯤鯓代天府今年如期在大年初一抽國運籤，上午11點於五王殿前登場。今年因應疫情，規模限縮，要兼顧防疫與活動進行。稍早廟方抽出第30籤的「十方佛法有靈中／大難禍患不相同／紅日當空常照耀／還有貴人到家堂」，一共擲出8次聖筊；廟方預測，今年國運應屬中上籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲稍早已抽出編號第30籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

據了解，南鯤鯓代天府在國內外分靈寺廟達2萬6000多座，自2011年起，每年都會在大年初一抽國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤，今年正好第十年。

2015年，廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，讓不少信眾都認為相當靈驗，也從此打響南鯤鯓代天府的知名度。不過之後，廟方因多次抽出下下籤，因此遭到部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟均未獲得3聖筊，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，再度引發關注。

此外，去年抽到編號第50籤的「君爾何須問聖跡／自己心中皆有益／於今且看月中旬／凶事脫出化成吉」，被解讀是「中上籤」；對照去年疫情發展情況，有眾多巧合之處。