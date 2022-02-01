快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

▲前法務部長廖正豪傳除夕過世，讓司法界的人悲痛不已。（圖／翻攝立法委員葉毓蘭臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有「掃黑英雄」之稱的法務部前部長廖正豪，傳出在除夕夜過世，享壽76歲。廖正豪1996年6月繼任馬英九後的法務部長，上任後執行掃黑行動，將不少黑道大哥送監服刑，如今傳出除夕夜過世的消息，讓司法界驚訝不已，不勝唏噓。

據悉，廖正豪出生嘉義縣六腳鄉，父執輩有許多參與地方政治的鄉紳，1965年進入國立台灣大學法律系，學生時期就通過司法官高考、留學日本考試、律師高考，畢業後即投入律師生涯。主持律師事務所期間也在各大專院校兼課，並順利取得台大法學碩士、博士學位。1979年答應台灣省政府地政處處長余茂阱邀約，出任省政府地政處主任秘書一職，從此踏上20年的公職生涯。

廖正豪1995年2月25日以第一位台籍、非情治系統出身的法律人身份，擔任法務部調查局局長，任內接連破獲「周人蔘電玩弊案」、「中正機場二期航站相關工程弊案」、「新偕中建設及其關係企業違法超貸案」、「國際票券公司營業員盜取百億資金案」等案，也奠定了他日後執行掃除黑金工作的基礎。

獲得「掃黑英雄」之名，是廖正豪1996年6月自馬英九接下法務部部長，旋即開始執行掃除黑金工作，成為台灣歷史上民意支持度唯一達到96％的法務部部長。並積極推動組織犯罪條例之立法，配合洗錢防制法、毒品危害防制條例、犯罪被害人保護法、證人保護法等的制訂，以及刑法、刑事訴訟法之修正為綱本，並以法務部主導，結合「檢、調、憲、警」的力量。

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