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本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（1日）公布新增60例病例，當中16例本土、44例境外。對此，醫師沈政男認為，若台灣想重啟國門，就必須先「讓omicron讓境外燒光，等風平浪靜再打開國門」，同時他也樂觀表示，以omicron的傳播速度，國內疫情很快會明朗。

沈政男醫師表示，今新增16例，只有1例比較值得注意，就是昨確診的國中生的爸爸，他在今天以接觸者身分採檢，而爸爸剛好就是昨新聞所說，那位1月10日從中國大陸入境，1月23日旅館檢疫結束前採檢仍是陰性的親人。

沈政男醫師進一步解釋，國中生在1月29日發病，ct值約20-22，而爸爸在1月30日採檢後確診，ct值也是20左右，這要怎詮釋？難道是國中生傳染給爸爸？這，就是omicron疫調的難處之一，也就是因為潛伏期很短，於是從發病時間與ct值有時難以判斷感染先後順序，恐怕還是得看基因定序結果如何。如果國中生是源頭，那麼菌株應屬於現有本土群聚，否則就是爸爸傳染給兒子。

▲▼2/1疫情說明。（圖／指揮中心提供）

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▲大年初一，本土疫情仍在燒。（圖／指揮中心提供）

沈政男醫師認為，從流行病學的角度來說，我還是認為爸爸傳染給兒子的機會比較大，因為爸爸有一個入境與旅館檢疫的危險因子，而一般來說國中生社交比較單純，幾乎都是被家人感染，其餘十五例都是匡列中發病，不必擔心。

沈政男醫師表示，約兩周前有人說，R值已超過5，而且到了一月底會有累積案例五百多名。請問，現在是這樣嗎？台灣就是要抓穩清零方向，用境外嚴防與境內嚴查，從源頭把omicron擋在最上游，以免進入社區以後如水銀瀉地，你要再來防範就很困難。

沈政男醫師說，現在看起來這方法是有效的，一個多月下來可以把R值壓在1-2，甚至有機會挑戰1以下。目前最容易發生群聚就是餐廳與幼兒園，只要這兩個場所守好，R值就可以壓到1以下，那麼清零就不是夢想。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情燒不止，台灣將與病毒共存？ （圖／達志影像／美聯社）

請問現在第三劑打了多少？22%。所以說目前能把omicron壓在每日新增十多例，不是因為疫苗！而是因為疫調與隔離，我實在厭倦了「疫苗打多少就能如何又如何」那樣的說法。台灣防疫能夠成功，從頭到尾就不是靠疫苗啦。

針對國境解封，沈政男直言，什麼時候入境台灣可以不用檢疫十四天？能否跟歐美一樣，自主隔離五天就好？一步一步來，先從7+7改成4+10，再到0+14，再慢慢縮減成0+10，依此類推，而如果疫情因而爆發，就得退回上一步，否則就繼續往前走。

沈政男醫師最後提到，「與病毒共存」在台灣如何可行？你看前幾天公布的社區抗體陽性率那麼低，是要怎麼與病毒共存？一旦容忍病毒進入社區，你用現有疫苗很難阻止大規模感染，而後果會是如何，很難想像，事實上我的理論是，「讓omicron讓境外燒光，等到風平浪靜再打開國門」，alpha消失是什麼的事？delta呢？台灣是不是躲過了？同樣的道理，台灣也可以躲過omicron，讓它在境外走完它的演化歷程，不必進到台灣來。以omicron的傳播速度，情勢很快就會明朗。

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