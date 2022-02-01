口罩掰掰！丹麥每天5萬確診仍「搶先鬆綁」　全面解除防疫限制

▲丹麥從2月起將解除幾乎所有新冠疫情限制措施，成為第一個防疫鬆綁的歐盟國家。（圖／路透資料照）

記者張寧倢／編譯

新冠病毒Omicron變異株威脅下，丹麥1日宣布解除幾乎所有防疫限制，民眾不必戴口罩，不用到哪都得出示疫苗接種證明，餐廳、酒吧與夜店皆可自由營業，室內聚會人數限制也將結束。報導稱，儘管新增病例仍居於每日5萬例的高峰，丹麥依舊成為第一個防疫鬆綁的歐盟國家。

根據法新社報導，丹麥現在每天大約有4萬到5萬例新增確診，占580萬總人口的近1％，但政府決定依靠疫苗的高接種率來應對更「溫和」的Omicron變異株，僅針對來自非申根國家且未接種疫苗的旅客保留少數防疫限制。丹麥羅斯基勒大學（Roskilde University）流行病學家西蒙森（Lone Simonsen）說，成年人接種第3劑疫苗的覆蓋率非常高，「Omicron不易引發重症，我們認為取消限制措施是合理的。」

▲丹麥民眾在疫情期間排隊等待接受新冠快篩。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，現逾60％的丹麥人已完成第3劑接種，比預估進度提前1個月，歐盟平均比例則未達45％。丹麥衛生當局估計，加上那些近期染疫康復的人在內，丹麥約80％的人口有預防重症的免疫保護。西蒙森說，Omicron的廣泛傳播也有望帶來「更強大且持久的免疫力」，幫助丹麥抵禦未來的疫情浪潮，但取而代之的是，民眾將被敦促屢行個人責任，「若取消COVID通行證，責任就會轉移。」

報導稱，越來越多丹麥人使用快篩試劑自我檢測，但這些篩檢未來也會逐步淘汰，相對地，任何有症狀的人都會被建議待在家中。丹麥衛生當局目前「建議」篩檢陽性者隔離4天，密切接觸者則無需隔離。另外，政府也建議民眾去醫院時戴口罩與攜帶疫苗接種通行證，但預計不會再採取進一步的防疫新政，並保持謹慎樂觀的態度。

事實上，這已是丹麥第2次嘗試「回歸日常」，去年9至11月間，丹麥就曾宣布解除所有防疫限制。丹麥日報《政治》（Politiken）近日公布的民意調查顯示，有64％的受訪民眾表示對政府的新冠政策有信心。17歲學生Thea Skovgaard向法新社表示，「我很高興這一切明天就會結束，這對城市生活與夜生活都有好處，只要能待在外面更久就好。」

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