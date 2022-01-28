他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵　還被扒衣剃髮遊街

▲人妻被拖到市集遊街示眾，還遭到村民毆打。（圖／推特／@SwatiJaiHind）



記者王佩翊／綜合報導

印度德里一名男子因為追求人妻遭拒，便親手結束自己的生命，怎知事後女方卻因此成為「千古罪人」，不但遭村民剃髮、扒衣，還被拖上市場遭全村圍剿唾罵，更有婦女衝上前去毆打她的頭部。根據當地媒體報導，她被拖到市場遊街示眾前，已經遭到多名男子集體侵犯。德里首席部長得知此事，氣得下令徹查，並公布相關施暴影片。

根據當地媒體報導，這名女孩年僅20歲，但已經已婚同時育有1名孩子。而先前一名男子不顧她已婚的身分，堅持要追求她，沒想到遭到拒絕後，竟因此腦羞成怒自殺身亡，害得這名女孩被視為「紅顏禍水」，甚至因此遭到村民攻擊。

कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया, उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहना पूरे इलाक़े में मुँह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ। सब अपराधी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। pic.twitter.com/4ExXufDaO3 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 27, 2022

村民與死者家屬認為，全都是這名女子的錯，並堅持要她「付出代價」。據悉，該名女子先是被多名男子輪流性侵，隨後被剃髮，臉更被塗成黑炭。村民直接將她拉上街遊行，過程中還害得該名女性衣衫不整。從德里婦女委員會主席席馬里瓦（Swati Maliwal）公開的影片可以看到，一名婦人扯著被害人的手行走，過程中不斷大聲向村民「宣告她的罪刑」。

一旁的村民們看到後非但沒有出面解救，甚至還圍上前去跟著痛罵女方。不只如此，更有多人出手毆打女子。被害女子的妹妹見狀連忙通報警方，警察到場後才成功救出這名女性，並當場逮捕4名涉嫌施暴的婦女，目前仍在深入調查相關案件。

席馬里瓦強調，德里絕對不允許這樣的事情發生，她已經與受害女子見面，並強調會協助她得到後續保障，同時要求警方逮捕所有相關涉案人士。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

An unfortunate incident of sexual assualt on a woman due to personal enmity happened in Shahdara District today .

Police has nabbed four accused and probe is on. All possible help and counselling is being provided to the victim. @CPDelhi @DCP_SHAHDARA #DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/Num74VqgVO — Delhi Police (@DelhiPolice) January 26, 2022

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