他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵　還被扒衣剃髮遊街

▲人妻被拖到市集遊街示眾,還遭到村民毆打。(圖/推特/@SwatiJaiHind)



記者王佩翊/綜合報導

印度德里一名男子因為追求人妻遭拒,便親手結束自己的生命,怎知事後女方卻因此成為「千古罪人」,不但遭村民剃髮、扒衣,還被拖上市場遭全村圍剿唾罵,更有婦女衝上前去毆打她的頭部。根據當地媒體報導,她被拖到市場遊街示眾前,已經遭到多名男子集體侵犯。德里首席部長得知此事,氣得下令徹查,並公布相關施暴影片。

根據當地媒體報導,這名女孩年僅20歲,但已經已婚同時育有1名孩子。而先前一名男子不顧她已婚的身分,堅持要追求她,沒想到遭到拒絕後,竟因此腦羞成怒自殺身亡,害得這名女孩被視為「紅顏禍水」,甚至因此遭到村民攻擊。

村民與死者家屬認為,全都是這名女子的錯,並堅持要她「付出代價」。據悉,該名女子先是被多名男子輪流性侵,隨後被剃髮,臉更被塗成黑炭。村民直接將她拉上街遊行,過程中還害得該名女性衣衫不整。從德里婦女委員會主席席馬里瓦(Swati Maliwal)公開的影片可以看到,一名婦人扯著被害人的手行走,過程中不斷大聲向村民「宣告她的罪刑」。

一旁的村民們看到後非但沒有出面解救,甚至還圍上前去跟著痛罵女方。不只如此,更有多人出手毆打女子。被害女子的妹妹見狀連忙通報警方,警察到場後才成功救出這名女性,並當場逮捕4名涉嫌施暴的婦女,目前仍在深入調查相關案件。

席馬里瓦強調,德里絕對不允許這樣的事情發生,她已經與受害女子見面,並強調會協助她得到後續保障,同時要求警方逮捕所有相關涉案人士。

An unfortunate incident of sexual assualt on a woman due to personal enmity happened in Shahdara District today .

Police has nabbed four accused and probe is on. All possible help and counselling is being provided to the victim. @CPDelhi @DCP_SHAHDARA #DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/Num74VqgVO