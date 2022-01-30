速食店下雨天「無人取餐」！女店員蹲地銷毀餐點　外送員一看罵翻

▲女店員蹲在地上，將架上的餐點依序放入袋中銷毀。（圖／翻攝自臉書社團／foodpanda 熊貓台南）

記者柯沛辰／綜合報導

南部一家連鎖速食店適逢春節假期，又遇上下雨天，訂單量爆滿，怎料疑似沒有外送員來接單，導致餐點放太久，最後只能通通銷毀。對此，有不少外送員感慨，「不是不喜歡送，而是都要等很久，而且不能疊單夾單，只能棄單了」、「全部倒掉好浪費，難道不能捐給街友嗎？」事實上，業者為了確保品質跟食安，不得不忍痛報廢。

一名外送員在臉書社團「FoodPanda熊貓台南」貼出影片，內容是一名身穿制服的女店員蹲在取餐架前，將一袋又一袋餐點依序收進大型垃圾袋，同時將飲料堆進一旁水桶內，讓他看完不禁搖頭「看看下雨天多誇張！錢少沒人要送，然後餐點只能銷毀！？」

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不少同行紛紛留言，「今天去看架子一堆，沒司機」、「下雨天不加碼，誰要跑」、「不開夾單的後果」、「雨天都要夾單疊單衝標，但業者有簽約不能疊單夾單，這就算了，又要等那麼久，等了十分鐘拿餐要走了，又被拉住要實名制，沒人想送你們的餐怪誰啊？」、「下雨沒有加錢，有些地區最低一單34元」。

▲外送員們看完，紛紛點出無人接單原因。（圖／記者周宸亘攝）

另外，還有人認為問題出在包裝，「紙袋是真的很爛...一弄濕就很容易破」、「為了限塑，雨天那個紙袋那麼容易破，不然能包層塑膠袋方便拿取，也不會浪費那麼多食物」、「客人很喜歡一次點7-8份餐點以上，蓋子就爛到爆，還一次點那麼多」、「真的很不喜歡送這家，不管怎麼放飲料、玉米濃湯都會灑出來！」

不過，也有人緩頰「速食店的餐點出餐保存是有SOP的，超過時間一定丟掉的」、「業者要自行吸收成本，蠻可憐的」、「好浪費，但也沒辦法，業者有非常嚴格的機制，希望業者可以考慮提供給街友」、「其實下雨天他們平台可以關了，因為根本沒人想送」掀起熱議。

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