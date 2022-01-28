菲律賓2月重開國門！157國旅客入境「免隔離」觀光　名單不含台灣

▲菲律賓以美麗的海景在國際觀光產業上聞名，圖為位於中部的長灘島。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓以海灘風光、潛水活動等聞名於世，然而全球新冠疫情2年以來政府緊閉國門、加上強颱雷伊（Rai）等天災肆虐，導致觀光產業慘澹，如今即將迎來一線生機。菲律賓政府今（28）日宣布，從2月10日後將開放157國已完整接種疫苗旅客入境，從事短期旅遊與商務活動並不需接受檢疫隔離。不過，台灣並未被納入名單。

根據《法新社》報導，菲律賓總統府發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）於28日正式公佈這項令人振奮的消息，並表示，「觀光產業現在終於可以恢復了，為就業市場、民眾生計、國家經濟成長給予最大的貢獻。」

報導指出，菲律賓政府早從去年起便有意於12月1日計畫敞開國門、歡迎國外旅客入境旅遊等，然而卻因為變種病毒株Omicron的出現、並在全球各國擴散，才導致當局一度撤回計畫。

菲律賓政府於28日公佈的聲明中，宣布157個國家的旅客可享有恢復入境進行短期簽證旅遊，只要完整接種新冠疫苗、同時在飛往菲律賓前48個小時內的篩檢結果呈現陰性，則入境菲律賓後無須再接受隔離檢疫，停留上限為30天。

▲菲律賓馬尼拉首都圈內17位市長一致表態，禁止未接種者搭車、進入百貨商場等。（圖／達志影像）

157個國家包含了美國、南韓、日本、澳洲、加拿大、英國，這些國家是首都馬尼拉主要的國際觀光客來源，而歐洲國家則全數列入此波開放名單之內。

不過報導特別指出，台灣、中國（菲律賓增長最快的旅遊市場）、印度並未包含在此波開放名單之內。

菲律賓衛生部副部長維赫利（Rosario Vergeire）坦承此波開放入境的目的，「其實菲律賓境內的新冠肺炎傳播率相當高，甚至比部份國家還要來得更高，因此限制國際旅客入境是件毫無意義的事情。基於上述前提，我們建議應放寬限制。」

不過總統府發言人諾格拉利斯補充，「從2月16日起，尚未接種疫苗的外籍旅客將被禁止入境！」

據悉，菲律賓1.1億的總人口中，已經有一半民眾完整接種新冠疫苗，自從新冠疫情開始爆發以後，至今該國已累計340多萬確診病例、5.3萬人死亡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》