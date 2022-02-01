國一4小客車追撞回堵7公里！國道下午「壅塞路段」先掌握

▲國1高架南向發生4輛小客車追撞事故占用內線車道，一度造成後方車流回堵7公里。（圖／高公局提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今（1）日為大年初一，根據交通部高公局統計，截至中午12時前，國道全線交通量為38.1百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，下午預估壅塞路段也搶先公告，請用路人多加留意路況。

高公局指出今日上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、埔鹽系統至員林、高架中壢轉接道至楊梅端（事故）；國3南向大溪至高原、和美至彰化系統、烏日至霧峰、草屯至中興；國10東向仁武至燕巢系統（事故），其餘路段均能維持正常。

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▲國3發生5輛小客車追撞事故。

國道路段共發生3起追撞事故，包括上午8時36分於國3南向423.5公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午9時27分排除，造成後方車流回堵4公里；9時26分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時47分排除，造成後方車流回堵3.5公里；9時41分於國1高架南向70.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時24分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

針對今日重點壅塞路段，高公局國道路況預報員謝東宏說明，預判北區部分國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段午後會湧現車潮，持續到下午4至5點，還有國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、北向草屯-霧峰都會是車多情形。提醒今日國道各路段無高乘載管制並採單一費率（國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費），建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局提醒假期前作好車輛保養及檢查，行車時務必養足精神，勿疲勞駕駛、勿酒駕，注意車前狀況並保持安全距離，以維行車安全與順暢。

▲▼國5預估塞到下午4至5點。

▲▼中部國道路況預報。

▲▼南部國道路況預報。