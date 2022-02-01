南瑤宮四季籤藏彩蛋　廟方解籤「年初因疫而苦、年尾否極泰來」

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

新冠病毒變異株Omicron在年前開始肆虐，彰化市南瑤宮因此取消除夕夜路跑迎頭香活動，但仍依照往年傳統，於大年初一子時擲筊向媽祖請示四季籤；廟方分析，今年因疫情影響，大家剛開始會過得比較辛苦，但在最後一張「年冬」籤詩寫道「求謀大吉昌、童叟喜氣揚」，顯示會否極泰來、歡喜平順。

南瑤宮於昨晚虎年除夕夜，準時於深夜11時開廟門後，許多信眾仍湧入參拜，不過因疫情影響，人潮不如以往踴躍，廟方仍落實相關防疫規定，避免過度群聚衍生疫情擴散風險。

▲彰化南瑤宮四季籤出爐。（圖／記者唐詠絮攝）

廟方解析虎年四季籤，表示未來一年因為疫情，剛開始會比較辛苦一點，但總歸來說是平順的一年，而且是「好年冬」，因為神明有指示「求謀大吉昌」，就是大家要打拚、思考怎麼做生意、好好過生活、顧健康，「童叟喜氣揚」就是大人、小孩都開心，也就是好年冬的意思，總結就是比較辛苦，但會是歡喜平順的一年。

▲民眾於除夕夜赴彰化南瑤宮參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

南瑤宮虎年四季籤依春夏秋冬時序，全文分別為人民：「蜘蛛雖用意，簷前欲佈絲，枉費千般計，飛禽已早知」；生理：「皎皎一輪月，清光四海分，將軍海巡岱，群盜望前奔」；六畜：「良驥用拖車，輪蹄力不持，世間無百樂，到老伴農鋤」；年冬：「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚」。

▲彰化南瑤宮照往年傳統，於大年初一子時擲筊向媽祖請示四季籤。（圖／記者唐詠絮攝）