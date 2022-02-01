　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆　警方到場結局神展開

▲台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆，警方到場結局神展開。（圖／民眾提供）

▲台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆，警方到場結局神展開。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

除夕不平靜！台中市一名37歲游姓女子懷疑前男友、38歲鄧姓男子偷其手機跟現金6萬元，游女不滿遂撂3名友人將鄧男約出談判，雙方一言不合，鄧男被前女友帶來的友人徒手狂毆。警方獲報趕到現場一查，發現被揍得鄧男竟是通緝犯，全案調查完竣，依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌將5人送辦。

台中市警局豐原分局在除夕上午11時49分許接獲民眾報案，在豐原成功路一家汽車旅館門口有民眾聚眾揮拳鬥毆，警方獲報後出動快打警力到場處理，將現場嫌疑人及被害人共5人帶返派出所調查釐清案情。

▲台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆，警方到場結局神展開。（圖／民眾提供）

警方調查，游女跟鄧男是前男女朋友關係，且有債務糾紛，游女懷疑前男友偷走她的手機以及現金6萬元，將鄧男約出談判，並找來3位男性友人助陣，未料引發衝突，鄧男被打到臉部掛彩。

警方到場後調查，鄧男竟是台中地院去年12月3日發布在案之傷害通緝犯，全案調查完竣，依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌移送法辦。

豐原分局長劉安杰表示，防制街頭暴力為警方重點工作，針對街頭暴力警方採取強勢執法，防制街頭暴力發生，警方將持續檢肅黑道幫派、打擊不良組合，以確保市民生命、身體、財產安全，打造宜居社會環境。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
快訊／高雄最新足跡曝！　饗食天堂、建國路3C店
快訊／高雄今+9！累積病例破百　13歲男童父確診
快訊／桃園+7！物流公司增4確診　擴大採檢700多人
刮刮樂爽中1萬！　幸運兒曝「選號技巧」：實測2張見效
快訊／本土+16「集中2縣市」！　感染源不明國中生父確診
12歲女童「長新冠」暴瘦坐輪椅！　鼻胃管進食逾1年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

比婚戒還大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆　警方到場結局神展開

社區大學推無農藥化肥種植　比臉大！種出「幸福高麗菜」

高雄翁呆坐大樓中庭「忘了我是誰」　警問3關鍵導航送回家

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

酒駕通緝犯竟又酒駕　安南警攔查緝獲除夕回不家過年！

Ｑ翻了啦！　台中大里藝術廣場「萌虎出匣」迎新年

春節期間台南疫苗接種不停歇　黃偉哲初一至第一代天府真護宮視察

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03　

年節返鄉圍爐吃大餐　喝杯新北有機茶去油解膩

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

比婚戒還大！台中媳婦中新光福袋頭獎1克拉鑽戒　笑「該換了」

台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆　警方到場結局神展開

社區大學推無農藥化肥種植　比臉大！種出「幸福高麗菜」

高雄翁呆坐大樓中庭「忘了我是誰」　警問3關鍵導航送回家

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

酒駕通緝犯竟又酒駕　安南警攔查緝獲除夕回不家過年！

Ｑ翻了啦！　台中大里藝術廣場「萌虎出匣」迎新年

春節期間台南疫苗接種不停歇　黃偉哲初一至第一代天府真護宮視察

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03　

年節返鄉圍爐吃大餐　喝杯新北有機茶去油解膩

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

高雄感染源不明父自陸入境「暫列本土」！莊人祥：誰傳給誰待釐清

台中房市交易「三王鼎立」　3大屯區只有它出線

賞遼闊山景！烏來唯美環景湯屋　泡湯完還有浪漫戶外露天下午茶

這些超帥小鮮肉都長大了！　大陸00後當紅男神盤點

玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

快訊／13歲新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03毫克　

小隊長雙黃線擠壓式超車還肇逃　畫面曝光

高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急匡112人PCR結果出爐

西螺福興宮湧萬人　發8800份美金

新港奉天宮子時關門！鄉長「代插頭香」

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

快訊／台中火車站傳有確診者足跡　盧秀燕下午2點開記者會說明

宏仁、常春醫院春節維持門診守護民眾

福壽山農場設海拔2240米最高充電區

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

彰化補助1.8萬　鼓勵機車舊換新

竹山消訓中心擴建添搜救犬訓練場

工藝中心初二起推春節特別活動

更多熱門

相關新聞

他送i12給女友！被嫌沒心：為什麼不是12pro

他送i12給女友！被嫌沒心：為什麼不是12pro

情侶之間送禮，到底是看心意還是看禮物價值？有位網友就在《爆怨公社》表示，自己前年送女友i12，沒想到這卻成了女友每次吵架必提的一件事，「她嫌我沒心，都挑便宜的買」，這讓原PO相當無奈。

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

5屁孩談判搞錯對象　遭「球棒隊」追殺砸車

5屁孩談判搞錯對象　遭「球棒隊」追殺砸車

通緝犯見警尾隨...路邊狠摔女友自己逃

通緝犯見警尾隨...路邊狠摔女友自己逃

高雄港疫情炸！聯結車司機竟在碼頭脫口罩打架

高雄港疫情炸！聯結車司機竟在碼頭脫口罩打架

關鍵字：

豐原情侶鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面