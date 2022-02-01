▲台中男除夕遭前女友疑偷6萬元被圍毆，警方到場結局神展開。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

除夕不平靜！台中市一名37歲游姓女子懷疑前男友、38歲鄧姓男子偷其手機跟現金6萬元，游女不滿遂撂3名友人將鄧男約出談判，雙方一言不合，鄧男被前女友帶來的友人徒手狂毆。警方獲報趕到現場一查，發現被揍得鄧男竟是通緝犯，全案調查完竣，依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌將5人送辦。



台中市警局豐原分局在除夕上午11時49分許接獲民眾報案，在豐原成功路一家汽車旅館門口有民眾聚眾揮拳鬥毆，警方獲報後出動快打警力到場處理，將現場嫌疑人及被害人共5人帶返派出所調查釐清案情。

警方調查，游女跟鄧男是前男女朋友關係，且有債務糾紛，游女懷疑前男友偷走她的手機以及現金6萬元，將鄧男約出談判，並找來3位男性友人助陣，未料引發衝突，鄧男被打到臉部掛彩。

警方到場後調查，鄧男竟是台中地院去年12月3日發布在案之傷害通緝犯，全案調查完竣，依聚眾鬥毆、傷害通緝等罪嫌移送法辦。

豐原分局長劉安杰表示，防制街頭暴力為警方重點工作，針對街頭暴力警方採取強勢執法，防制街頭暴力發生，警方將持續檢肅黑道幫派、打擊不良組合，以確保市民生命、身體、財產安全，打造宜居社會環境。